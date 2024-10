Smrketovi iz Preserja pri Zlatem Polju v občini Lukovica bi končno radi živeli v miru. »Po 16 letih še kar ni zaključka,« glede odvodnjavanja padavinskih voda, ki bi moralo potekati tudi po njihovem zemljišču, potoži Frančiška Smrke. Razloži nam, da jim je občina za odvajanje padavinskih voda dostavila cevi, ki bi potekale po njihovem zemljišču, a da jih morajo položiti na lastne stroške. Češ da ne gre za nujno zadevo, menijo občinarji. Smrketovim se to ne zdi pošteno in omenijo lastnika zasebnega zemljišča, ki so mu pred leti na občinske stroške ob cesti postavili zid z banjo in še kanalete....