O njihovem mlinu pisal že Ivan Tavčar (FOTO)

Od leta 1621 v Karlovcu, to je nad Gorenjo vasjo v Poljanski dolini, nepretrgoma deluje mlin. Danes ga vodi Jernej Lampreht, ki je šesta generacija mlinarjev v družini.

Na vprašanje, kdaj ga je prevzel od očeta, prav tako Jerneja, se široko nasmehne: »Prevzel? V mlinu delam, odkar se spomnim, torej od otroštva. Vedno sem z veseljem delal, in zdi se mi, da sem že od rojstva znal delati v mlinu.« Pogovarjali smo se z mlinarjem Jernejem, njegovo ženo Marijo in njuno hčerko Ines.

Odprli še pekarno

Zakonca Lampreht sta v Karlovcu uvedla kar nekaj novosti, tudi pekarno. To sta leta 1998 pripela mlinu. Sprva so pekli kruh in že na začetku tudi osja gnezda. Sčasoma so začeli nastajati še piškoti in ti so postali strast hčerke Ines, ki se zadnjih pet let, torej po končanem šolanju v Biotehniškem centru Naklo, ukvarja s peko drobnega peciva.

Ines in Jernej Lampreht

»Največ povpraševanja je po mešanih piškotih, so pa decembra zelo priljubljeni tudi medenjaki,« se k okusnim izdelkom iz Karlovskega mlina ozre Ines in doda, da v pekarni nastaja še marsikaj – tudi marmorni kolači, flancati in osja gnezda. Ta Lamprehtovi odišavijo tudi s pehtranom in jih prodajajo tam, kjer najdemo večino mok iz Karlovca, in sicer v zadružnih prodajalnah in številnih manjših trgovinah z lokalnimi izdelki.

Je zanimanje za slovenske izdelke v zadnjem času, morda tudi zaradi spremenjenega načina utripanja sveta, večje? Sogovorniki prikimajo, da je – vse več je kupcev, ki točno vedo, kaj in od koga kupujejo. Podobno kot Lamprehtovi točno vedo, kaj in od katerih slovenskih kmetovalcev kupujejo zrnje, iz katerega nastane njihova moka.

Ujeti v hiši

V zadnjem obdobju je Karlovski mlin doživel kar nekaj prelomnih točk. Domačijo, ki je stisnjena v ustje ozke grape, je v preteklosti oplazilo več povodnji, a takšne, kakršna jih je zajela pred sedmimi leti, ne pomnijo. Ko smo jih jutro po nočnem divjanju narave obiskali, je bilo tod polno gasilcev, in takrat smo zapisali: »Verjetno se ne bi zlagali, če bi zapisali, da v tem delu Žirovskega Vrha Svetega Antona narava še nikoli doslej ni pokazala tako ostrih zob kot včeraj okrog enih zjutraj. Močno deževje je ponoči začelo prožiti zemeljske plazove in ranjena pobočja so se odpirala vse naokoli Karlovskega mlina. Potok Dršak, ki se mu z mirnim žuborenjem sicer ne mudi proti Poljanski dolini, je bliskovito narasel v močan hudournik.«

V pekarni nastajajo tudi piškoti.

Tisto noč je voda tako hitro naraščala, da so Lamprehtovi ostali ujeti v hiši – da bi jih spravili na varno, so gorenjevaški gasilci uporabili vrvno tehniko. »Po tistem smo mlin in okolico temeljito obnovili. Zalilo je vse, pod vodo je bilo tudi skladišče žit in moke,« o divjanju narave, ki so mu sledile ure trdega dela in temeljite obnove, danes pripoveduje Jernej Lampreht.

Vedno sem z veseljem delal, in zdi se mi, da sem že od rojstva znal delati v mlinu.

Namesto konca še zanimivost – o mlinu je v črtici V Karlovcu pisal že Ivan Tavčar: »Kar živi spomin teh krajev, se ve, da je tu stala karlovška hiša, karlovški malin. Hiša bolj v hribu, malin pa tik vode na robu, postavljen iz slabo otesanih hrastovih hlodov, na vse strani oprt in podprt ob skalo, toda vendar tako lahno stoječ, da bi ga v ravnici ne premočna sapa brez težave morda podrla in razmetala.«