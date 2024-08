Novomeški župan ostro nad voditelja Marcela Štefančiča: tole mu je povedal

Nedavni dogodki v Kočevju, ko je skupina Romov napadla policiste, so dodobra razburkali slovensko javnost in sprožili tudi vprašanja, kdo je kriv, da je romska problematika ušla izpod nadzora.

Seveda je eno to problematiko komentirati iz pisarn našega glavnega mesta, drugo pa je z Romi živeti. Eden od poklicanih, da komentira romsko problematiko, je očitno tudi Marcel Štefančič, ki je nedavno v svoji oddaji na nacionalni televiziji poudarjal pravico do pitne vode, ki jo imamo vsi državljani, torej tudi Romi.

Njegov nastop je med ljudmi, ki živijo z Romi, sprožil veliko negativnih odzivov, med drugim zato, ker je govoril le o pravicah te manjšine, nič pa o obveznostih.

Hkrati mnogi pozabljajo, da je na Dolenjskem še kar nekaj zaselkov, ki nimajo pitne vode. In brez vodovoda so tudi ljudje, ki hodijo v službo, celo redijo živino, a se, kar se vode tiče, znajdejo po svoje in nič ne zahtevajo. Prav tako se zanje ne zavzema noben varuh, nobena nevladna organizacija in niti Marcel ne.

Na mnenje voditelja Štefančiča se je na svojem facebook profilu odzval tudi župan Mestne občine Novo mesto Gregor Macedoni, ki je med drugim poudaril, da imajo v Mestni občini Novo mesto vsa romska naselja vodovod.

Takole je zapisal: »Na podlagi sedanje socialne, družinske in delovne zakonodaje imamo v Sloveniji sistematično zanemarjanje otrok v problematičnih socialnih okoljih, med katerimi so pretežno (ne pa izključno) romska naselja. Do sedaj smo za ohranjanje takega stanja lahko krivili nerazumevanje in nesposobnost sistemskega reševanja vodilnih politikov in uradnikov na državni ravni.

Včeraj se je ohranjanju zanemarjanja otrok pridružil tudi Marcel (Štefančič). Dokler bodo medijski mnenjski voditelji prepričevali ljudi (v naše dobro upam, da to govorijo iz manipulacije in ne lastnega prepričanja), da je nezagotovljena pitna voda v nelegalnih objektih na tuji zemlji vzrok za neobiskovanje šole, bodo otroci iz teh naselij še naprej brez prihodnosti (vodovod imajo sicer vsa romska naselja v novomeški občini). Na žalost so nič krivi otroci talci 'Marcela' in njemu podobnih, ki niso sposobni razumeti niti najosnovnejših dejstev o romski problematiki,« je komentiral novomeški župan.

