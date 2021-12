Novinarji ostali pred vrati nove stranke Konkretno

Stranka modernega centra (SMC), ki jo vodi Zdravko Počivalšek, in Gospodarsko aktivna stranka (GAS) Alojza Kovšce sta potrdili združitev v novo stranko. Počivalšek bo njen predsednik, Kovšca pa podpredsednik.

Delegati so na združitvenem kongresu strank SMC in GAS sprejeli program nove skupne stranke Konkretno. Program je usmerjen v družbeni in gospodarski razvoj Slovenije in vsebuje šest programskih prioritet.

Stranka Konkretno v svojem programu obljublja politiko povezovanja, sodelovanja in vključevanja. Napovedujejo, da bodo politični partner gospodarstva, gospodarski in družbeni razvoj pa bo njihova ključna prioriteta.

Med programskimi prioritetami v Konkretno napovedujejo prizadevanja za zeleni in digitalni prehod slovenskega gospodarstva in celotne države, ki ga nameravajo tudi subvencionirati. Hkrati napovedujejo izvedbo reforme energetskega sektorja s prehodom iz uporabe fosilnih na obnovljive vire energije. Zagovarjali bodo zapiranje Termoelektrarne Šoštanj do leta 2038.

Napovedujejo nadaljevanje debirokratizacije, saj ocenjujejo, da administrativne ovire upočasnjujejo razvoj Slovenije na vseh ravneh. Stremeli bodo k projektom, ki bodo državljanom olajšali pridobivanje dokumentov, soglasij in dovoljenj, med njimi navajajo uvedbo e-identitete, ki bi na enem mestu združevala vse podatke. Ena ključnih programskih prioritet je tudi digitalizacija upravljanja s prostorom.

Prizadevali si bodo za enakomeren razvoj vseh regij. »Naša programska prioriteta je, da bodo mladi v domačem kraju imeli možnost bivati, hoditi v službo ali samostojno opravljati svojo dejavnost,« obljubljajo. Zato se bodo zavzemali za policentrični razvoj Slovenije in ustrezne vzpodbude, da se mladi ne bodo izseljevali in priložnosti iskali zgolj v mestih. Ob tem poudarjajo tudi pomembnost dostopnosti stanovanj za mlade.

V programu stranke poudarjajo še, da je predhodnim vladam v zadnjih dveh desetletjih spodletelo pri izvajanju stanovanjske politike. Za njeno reševanje v stranki tako med drugim napovedujejo višje stanovanjske subvencije za mlade, intenzivno gradnjo državnih stanovanj manjših površin za reševanje začetnih stanovanjskih potreb mladih, ugodne stanovanjske kredite s poroštvom države, subvencionirane kreditne obrestne mere za obnovo obstoječih stanovanj ter povečanje proračunskih sredstev za izvajanje stanovanjske politike.

V stranki se bodo, kot napovedujejo v programu, zavzemali tudi za reševanje demografske politike. Kot poudarjajo, izzivi sodobne družbe terjajo celovito demografsko politiko, ki »zagotavlja pogoje za kakovostno življenje naših državljanov, ki bo omogočila odgovoren družbeni in gospodarski razvoj, ohranjala socialno stabilnost, višala standard življenja ter krepila in razvijala našo kulturo in slovenski način življenja«.

Kot pomembno v stranki Konkretno ocenjujejo tudi koriščenje strateških potencialov Slovenije. Prepričani so, da se bo država v prihodnjih letih na področju gospodarstva soočala s številnimi izzivi, zato se bo ključno usmeriti v panoge, v katerih lahko Slovenija doseže višjo dodano vrednost. Med strateške potenciale Slovenije v stranki tako uvrščajo geostrateško lego, ki Sloveniji omogoča, da se razvije v logistično platformo za srednjo Evropo, pridelavo in predelavo konoplje za medicinske namene ter les kot ključno strateško surovino.