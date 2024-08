Novinar in urednik, ki je ovadil Goloba, dobil novo službo

Rajko Gerič je nekdanji novinar in urednik RTV Slovenija. Bil je tudi direktor družbe TSMedia, nato pa se je vrnil na nacionalno televizijo in postal urednik informativnega programa na drugem programu. In zdaj ima novo službo, je poročalo Delo.

Lani jeseni ovadil predsednika vlade

Kot smo poročali, je Gerič lani ovadil predsednika vlade Roberta Goloba zaradi izjav o očiščenju RTVS janšistov. »Jaz in moji kolegi se ob takšnih izjavah predsednika vlade, ki prizna, da je z vodstvom dogovorjen o čiščenju 'janšistov in janšizma' počutim diskriminiranega in zgroženega, da nekdo s pozicije moči napoveduje čiščenje javnega zavoda na podlagi politične pripadnosti ali opredeljenosti zaposlenih,« je lani oktobra zapisal Gerič.

Skrbel bo za dobro ime računskega sodišča

Od prvega septembra bo Gerič tako zaposlen na računskem sodišču. Tam bo opravljal delo svetovalca predsednice Jane Ahčin. Gerič bo tako skrbel za dobro ime računskega sodišča, saj bo odgovoren za odnose z javnostmi.