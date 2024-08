RTV-prispevek bo višji, kdo ga mora plačevati in kdo ne? Preverili smo

Ministrstvo za kulturo je prejšnji teden pripravilo odlok o 10-odstotnem zvišanju RTV-prispevka in ga poslalo v medresorsko usklajevanje. Odlok naj bi bil sprejet do konca meseca, RTV-prispevek, ki je od leta 2012 nespremenjen, pa naj bi namesto 12,75 evra od leta 2025 znašal 14,02 evra na mesec za gospodinjstvo.

Kako pa je s plačilom prispevka v primeru invalidnosti, socialne ogroženosti ali če televizije preprosto ne gledate? Za Slovenske novice so na RTV pojasnili: »RTV-prispevek je parafiskalna dajatev, določena z zakonom, in tako ni predmet prostovoljnega naročniškega razmerja.«

Kdo bo moral plačevati prispevek, je odvisno od posesti oziroma uporabe naprav, ki omogočajo sprejem programov. »Z vidika RTV-prispevka ni relevantno, za katere namene se naprave dejansko uporabljajo,« so pojasnili. Vseeno pa posamezniki po določenih pogojih niso obvezani plačevati prispevka.

Zakon o Radioteleviziji Slovenija določa, da lahko oprostitev plačila RTV-prispevka uveljavljajo naslednje kategorije fizičnih oseb: socialno ogroženi;

invalidi, ki imajo ugotovljeno 100-% telesno okvaro;

invalidi z nižjim odstotkom ugotovljene telesne okvare, toda le v primeru, da prejemajo dodatek za pomoč in postrežbo;

osebe, ki so trajno izgubile sluh.

Študent ali ne, prispevek je obvezen

Nuša je mlada študentka. Televizorja nima in ga ne pogreša. Ima pametni mobilni telefon in tablico, na katerih bere spletne Slovenske novice in brska po Instagramu. Ali mora prispevek vseeno plačati?

»RTV-prispevek ni vezan na status osebe, ampak na posest oz. uporabo sprejemnikov, in sicer ne glede na to, ali živite v lastniškem ali najemniškem stanovanju. To pomeni, da ste RTV-prispevek dolžni plačevati tako v primeru, da posedujete svoje sprejemnike, kot v primeru, da v stanovanju, kjer živite, uporabljate sprejemnike lastnika, za katere RTV-prispevka ne plačuje že lastnik stanovanja,« so pojasnili na RTV.

FOTO: Jure Eržen/delo

Janko je po prometni nesreči postal invalid. Upravičen je do dodatka za pomoč in postrežbo. Slišal je, da za invalide obstajajo ugodnosti glede plačevanja RTV-prispevka. Višina prispevka bo zanj odvisna od stopnje invalidnosti.

»Oprostitev iz razloga invalidnosti lahko zavezanci uveljavljajo le na podlagi odločbe Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije ali drugega organa, ki ugotavlja stopnjo invalidnosti. Za gluhe osebe, pri katerih odločba ali sklep ne potrjujeta trajne izgube sluha, potrebujemo za obravnavo vloge tudi izvedensko mnenje, na podlagi katerega sta bila odločba ali sklep izdana. Oprostitev iz razloga invalidnosti je trajna,« so sporočili z RTV.

Tudi Marjeta, ki je prejemnica socialne pomoči, lahko dobi določene ugodnosti. Na RTV so pojasnili, da »za socialno ogrožene štejejo prejemniki denarne socialne pomoči ali varstvenega dodatka po zakonu, ki ureja socialnovarstvene prejemke na podlagi odločbe Centra za socialno delo. Oproščeni so za obdobje, za katero so upravičeni do denarne socialne pomoči oz. varstvenega dodatka.«

Doma ali na vikendu

Franc in Mojca sta upokojenca, na Gorenjskem sta si zgradila vikend. Tam preživljata večino časa. Televizije tam nimata in je ne pogrešata. Zanima ju, ali lahko v domačem stanovanju sredi Ljubljane, ki je tako ostalo prazno, odjavita televizijo in prenehata plačevati prispevek?

»V primeru, da na naslovu, kjer je vikend, ni nihče prijavljen za bivanje in tudi dejansko nihče ne prebiva, ni potrebno plačevati RTV-prispevka za sprejemnike, ki jih imate na vikendu in jih uporabljate osebno ali skupaj s člani svoje družine. Pavšal za vikend lahko uveljavljate s pisno izjavo ali preko posebnega obrazca,« so pojasnili.

Ne le televizija in radio

»Z zbranimi sredstvi se financira delovanje celotnega javnega medijskega servisa, ki ne vključuje le radijskih in televizijskih programov, temveč tudi novičarski spletni portal, digitalni spletni arhiv, dostopnost vsebin za gluhe in slepe, raznovrstne izvirne vsebine in programe, ki so javnega pomena (otroške, izobraževalne, kulturne, verske, za avtohtone narodnostne skupnosti itd.), glasbeno produkcijo s simfoničnim orkestrom, digitaliziranje filmske dediščine, oskrbo prizemnega digitalnega omrežja, sofinanciranje neodvisne slovenske filmske produkcije itd.,« so še dejali na RTV.