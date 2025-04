Fajonova spet v Afriki. Poglejte, kako tam išče nove zaveznike (VIDEO)

Zunanja ministrica Tanja Fajon danes v imenu visoke zunanjepolitične predstavnice EU Kaje Kallas začenja obisk v Beninu in Togu, katerega osrednji namen je krepitev globalnega dosega EU in iskanje novih zavezništev. Obisk je obenem priložnost za krepitev dvostranskega sodelovanja med Slovenijo in afriškima državama.

Ministrica bo državama prenesla glavna sporočila o zanesljivi in dolgoročni zavezanosti EU pomoči in sodelovanju, so sporočili z zunanjega ministrstva. Poteka v luči priprav na ministrsko zasedanje Evropske in Afriške unije, ki bo ob 25. letnici tega sodelovanja 21. maja v Bruslju.

Fajonova se danes mudi v Beninu, kjer se sestaja s svojim tamkajšnjim kolegom Olushegunom Bakarijem in več drugimi ministri. Sprejel jo bo tudi predsednik države Patrice Talon.

Ob tem je predviden podpis memoranduma o soglasju o političnih in diplomatskih posvetovanjih med slovenskim in beninskim zunanjim ministrstvom.

V torek bo ministrica odpotovala v sosednji Togo, kjer jo bo gostil tamkajšnji zunanji minister Robert Dussey. Tako kot v Beninu se bo tudi tam srečala z nekaterimi drugimi ministri, sprejel pa jo bo predsednik države Faure Gnassingbe.