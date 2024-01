Novice z RTV: vrača se Marcel Štefančič

Marcel Štefančič se vrača na prvi program televizije Slovenija. Na spletni strani televizije so objavili, da se na male zaslone vrača z novo oddajo Marcel, ki bo na sporedu ob ponedeljkih ob 21.05 uri. Prva bo na sporedu prihodnji ponedeljek.

V sporočilu za javnost so zapisali, da se Marcel Štefančič »vrača na prepoznavni voditeljski stol nove polurne nove oddaje Marcel, ki bo brezkompromisno in z ostrim pridihom z enim ali več sogovorniki poglobljeno, udarno in analitično načenjala najbolj aktualne in tudi provokativne teme. Slednje bo črpal iz sveta politike, družbe, kulture ter evropskega in svetovnega dogajanja.«

Dodali so, da lahko gledalci pričakujejo nepopustljive pogovore, ki bodo na drugačen način odpirali aktualne teme in postavljali vprašanja, ki so nujna za razumevanje zakulisnega dogajanja in analizo družbenih procesov. Napovedujejo, da bo v letošnjem letu nastalo skupno 48 oddaj.

»V novi oddaji bomo počeli to, kar Slovenci najraje počnemo – debatirali. O rečeh, ki si javno debato zaslužijo – in ki javno debato kličejo. Predebatirali bomo trende, ki nas slavijo, fenomene, ki nas gradijo, odločitve, ki nas delijo, črne cone, ki nas jezijo, populizme, ki nas medijo, simptome, ki nas definirajo, in ljudi, ki odmevajo, pa tudi vso psihopatologijo, ki poplavlja naše sanje, naše ideologije, naše predsodke, naše boje, naše fronte ter naše politično, socialno, ekonomsko, spletno, kulturno in popkulturno multivesolje,« je med pripravami na novo oddajo povedal voditelj Marcel Štefančič.

Marcel Štefančič se na RTV vrača po tem ko je takratno vodstvo RTV Slovenija 3. maja 2022 sporočilo, da bo programsko in vizualno prenovilo oddajo Studio City. Napovedali so tudi spremembo in zamenjavo na voditeljskem mestu, kar je sprožilo buren odziv in proteste.

Devetega maja je Štefančič v Mladinskem gledališču odvodil oddajo, v kateri je pred prevzemom oblasti gostil premierja Roberta Goloba in filozofa Slavoja Žižka.