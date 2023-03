Novi red na Bledu: za neupoštevanje pravil tudi 200 evrov kazni

Bled letos glede na napovedi čaka zelo dobra, a zahtevna poletna sezona. Znova se obetajo težave v prometu, ki jih utegne gradnja južne obvoznice še povečati. Pred sezono so na Bledu, ki ga je ameriški CNN uvrstil med 25 najlepših krajev na svetu, pripravili pismo gostom in poudaril skrben odnos do okolja, so sporočili iz Turizma Bled.

Kopanja, poležavanja in sedenja na travi ne bodo dovolili od Grajskega kopališča do Hotela Toplice

Novi blejski župan Anton Mežan je v predvolilnih obljubah napovedal, da bo na Bledu poskrbel za red, piše STA. »Že v času te poletne sezone želimo zagotoviti javni red in mir ter spoštovanje okolja ob jezeru, predvsem od Grajskega kopališča do Hotela Toplice, kjer ne bomo dovolili nobenega kopanja, poležavanja, sedenja na travi in piknikov,« je izpostavil Mežan in dodal, da so to pravila, ki jih je treba začeti spoštovati. »Na Bledu so vsi dobrodošli, vendar pa se morajo zavedati, da je to naša dnevna soba in da se morajo obnašati po naših pravilih. Le na ta način smo na koncu lahko vsi zadovoljni,« je poudaril župan.

Predvidevajo tudi zaposlitev sezonskega varuha parkov, ki bi ljudi poleg prostovoljcev opozarjal na pravilno vedenje. Območja, kjer kopanje, sončenje in posedanje niso dovoljeni, bodo strogo varovali. Romana Purkart s Turizma Bled je za N1 pojasnila, da so te kršitve največkrat opazili na območju Zdraviliškega parka in Jezerske promenade. Prepoved kopanja je tam jasno označena z opozorilnimi tablami. Če obiskovalci še naprej ne bodo upoštevali pravil, lahko od občinskih redarjev prejmejo 200 evrov kazni.

Zeleno pismo prijateljem Bleda

Pismo prijateljem Bleda so objavili na spletni strani destinacije. V njem vse obiskovalce in goste prosijo, naj tako kot domačini spoštujejo red ob jezeru. Parki namreč niso namenjeni sončenju in kopanju, temveč sprehodom in uživanju v razgledih.

Lokacije, kjer je kopanje prepovedano, so od leta 2017 določene z občinskim odlokom o javnem redu in miru in označene z opozorilnimi tablami.