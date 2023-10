Novi radarji v Ljubljani: pet so jih postavili, nameščeni so na teh lokacijah

Ni minilo mesec dni, odkar je Mestna občina Ljubljana (MOL) tik pred novim šolskim letom namestila pet radarjev za merjenje hitrosti, ko so v sredo z občine sporočili, da so namestili še pet ohišij, ki bodo skrbela za umirjanje vožnje.

V MOL so izpostavili pet novih lokacij radarjev, in sicer na Zaloški, Šmartinski in Dunajski cesti ter na cesti Črna vas.

»Namestitev novih ohišij je eden izmed trajnih ukrepov letošnjega evropskega tedna mobilnosti, mestno redarstvo pa je operativno uporabo začelo v sredo, 18. oktobra 2023,« so sporočili.

V Ljubljani jih poleg petih novih stacionarnih radarjev stoji še enajst na naslednjih lokacijah: