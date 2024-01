Novi prometni znaki: vesta, kaj sporoča ta znak in kje bi ga lahko videli (FOTO)

Ministrstvo za infrastrukturo je objavilo predlog besedila novega Pravilnika o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah. Nov pravilnik prinaša nekaj prenovljenih grafičnih prikazov ter uskladitev posameznih rešitev, o katerih bomo podrobneje pisali v prihodnje, je avtorjem facebook strani InfoPot, ki med drugim obvešča o dogodkih na cestah, v oko padel zgornji prometni znak kot eden večjih novosti v pravilniku.

Veste, kaj pomeni?

Ta prometni znak prikazuje cesto oziroma prometni pas za osebna vozila z najmanj dvema osebama. S tem znakom bi na določenih cestah, kjer bi bil znak postavljen, zmanjšali število vozil z enim potnikom.

Kot pravijo na Infopot, so podobni znaki po svetu že postavljeni in po Evropi že »standard«. Običajno pa se uporabljajo v središčih mest in tudi nekaterih avtocestnih odsekih (obvoznicah) z več pasovi.

Kaj še prinaša pravilnik?

»Z novim pravilnikom pa se ukinja tudi 'počasni pas', saj pravila vožnje tako ali tako določajo, da se na avtocesti vedno vozimo po skrajnem desnem pasu, ki ni zaseden z vozili. To bo morda dejansko vodilo k boljši uporabi avtocestnih odsekov s tremi pasovi, kjer ob nedeljah tretji pas sameva (Vrhnika–Logatec npr.),« pojasnjujejo.

Na Infopot izpostavljajo nekaj vidnejših sprememb Pravilnika, ki si ga lahko podrobnejše preberete na tem naslovu:

• »Ukinitev počasnega pasu, saj pravila velevajo, da se moramo voziti po skrajnem desnem pasu, če ta ni zaseden z vozili.

• Postavljeni so temelji za spremembo pravil o preklicu hitrostnih omejitev. Te v Sloveniji veljajo z naslednjim križiščem, nov pravilnik predvideva jasno signalizacijo, ki bo preklicala hitrostno omejitev.

• Na kolesarskih stezah bo več talne in manj vertikalne signalizacije.«