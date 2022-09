Novi družbeni izzivi: kako postati bolj samooskrbni

Sejem MOS se tudi letos vrača v veličastni podobi, z bogato ponudbo razstavljavcev iz 10 različnih držav in s pestrim aktualnim spremljevalnim programom. V petih sejemskih dneh se bodo predstavila vodilna podjetja z različnih področij, na voljo bodo številna predavanja, dogodki in delavnice, na katerih bodo strokovnjaki brezplačno ponujali koristne informacije in nasvete. Letošnja glavna vsebinska usmeritev MOS-a bo naravnana v trajnostno prihodnost, pri čemer bo velik poudarek na SAMOOSKRBI.

Naj bo vaš izziv bolj trajnostna prihodnost

Trenutne družbenogospodarske razmere po vsem svetu zahtevajo prilagoditve v vsakdanjem življenju. Novi izzivi, s katerimi se bomo morali soočati v prihodnje, bodo usmerjeni v bolj trajnostno sobivanje z okolico. To pa pomeni poiskati načine, kako postati energetsko samostojni in hkrati prijazni do okolja. V tej želji po drugačni prihodnosti pa se bomo morali sprijazniti s še eno prilagoditvijo: poiskati način, da postanemo vedno bolj samooskrbni.

Kako začeti in kako se lotiti pridelave lastne hrane, boste izvedeli na letošnjem sejmu MOS, ki bo veliko pozornosti namenil prav tem tematikam.

V ta namen bodo organizirali tudi zelo zanimiv posvet Prehranska (ne)varnost – Kaj pa bomo jutri jedli, na katerem boste lahko izvedeli, kako si zagotoviti hrano v prihodnosti, ki prinaša nove izzive na področju prehranske varnosti, podnebnih sprememb, zdravja in negotovih geopolitičnih razmer.

Pet področij življenja v petih atraktivnih tematskih sklopih

Dogajanje na sejmu MOS se bo odvijalo na petih tematskih področjih, ki so jih letos posodobili in dopolnili. Tako boste obiskovalci doživeli še boljše in še bolj inovativno sejemsko izkušnjo:

MOS DOM ponuja vse na enem mestu za gradnjo in obnovo doma, da boste z nasveti strokovnjakov dosegli svoj sanjski dom.

MOS TURIZEM vam omogoča, da odkrijete, kam naslednjič odpotovati na počitnice ali kratek oddih ter kam po izvrstna kulinarična doživetja.

MOS TEHNIKA ENERGETIKA združuje vsebine dveh vsem dobro znanih sejmov Energetika in MOS Tehnika ter odpira nove priložnosti za predstavitev podjetij s področja profesionalnih energetskih rešitev.

MOS B-DIGGIT pokriva področje inovativnih digitalnih rešitev in odpira nove priložnosti, da bodo podjetniki in podjetja proces digitalizacije lažje in bolj učinkovito vpeljali v svoje poslovanje.

MOS PLUS ohranja tradicionalno sejemsko nostalgijo z izdelki široke potrošnje in z razstavnim programom eMobilnosti.













Še več dogajanja, nasvetov, zabave in ugodnih nakupov

Pravo doživetje pa so še številne sejemske dejavnosti, na katerih bo vsak obiskovalec našel kaj zase – od številnih izobraževanj, posvetov do koristnih delavnic in tekmovanj za mlade.

Naj vam naštejemo samo nekatere:

Ulica obrti: na njej bodo predstavljali atraktivne in deficitarne obrtniške poklice. Osrednja točka ulice obrti bo tudi letos Vajeniška pisarna, kjer bodo obiskovalci prejeli vse informacije o vajeniškem sistemu izobraževanja.

Ulica obrti bo organizirana po načelu »vse na enem mestu«, saj boste hkrati lahko videli predstavitev posameznih poklicev, vključitev dijakov v proces praktičnega usposabljanja z delom, dobili informacije srednjih šol in spoznali strokovno podporo obrtnozborničnega sistema. Učenci se bodo lahko tudi sami aktivno vključili v izdelavo izdelka oziroma storitve in se preizkusili v posameznem poklicu.

Državno tekmovanje mladih strokovnjakov v poklicnih spretnostih SloveniaSkills 2022: na njem se bodo tekmovalci med seboj pomerili v kar 11 poklicih – frizerstvu, slikopleskarstvu, kuharstvu, strežbi, cvetličarstvu, aranžerstvu, kamnoseštvu, mehatroniki, IKT, pohištvenem in stavbnem mizarstvu.

Projekt Stičišče znanosti in gospodarstva: predstavili se bodo inštituti, fakultete, univerze in visokotehnološka podjetja. Vodja projekta je Janez Škrlec, nekdanji član Sveta za znanost in tehnologijo Republike Slovenije, ustanovitelj Odbora za znanost in tehnologijo pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije ter prejemnik številnih visokih priznanj za povezovanje znanosti in gospodarstva. Dogodek je odlična priložnost za predstavitev in seznanitev s tehnologijami na področjih, kot so mehatronika, avtomatika, robotika, elektronika, energetika, informacijsko-komunikacijska tehnologija, bionika, medicinske tehnologije, vesoljske tehnologije in drugo.

Redna cena vstopnice je 9 EUR, v predprodaji 7 EUR. Za prvi dan sejma velja posebna otvoritvena akcija: dnevna vstopnica za samo 5 EUR. Vsak, ki se bo pripeljal s kolesom, bo lahko kupil še cenejšo vstopnico, in sicer za 6 evrov.

