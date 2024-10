Pretresljive podrobnosti požara na Bledu: tako so evakuirali goste iz višjih nadstropij

Nočni požar v Rikli Balance Hotelu na Bledu je izbruhnil na območju savn velnesa Živa, največjem centru dobrega počutja na Bledu. Kot so danes povedali v Sava hotelih Bled, se bodo sanacije lotili takoj. Goste so po evakuaciji premestili v druge hotele, Rikli Balance pa bo vrata predvidoma znova odprl v prihodnjem tednu.

Kot so za STA sporočili iz Sava Turizma, se je požar vnel v eni od savn. Ob sprožitvi alarma okoli 1.30 ponoči so takoj poklicali gasilce in policijo ter začeli evakuacijo vseh 176 gostov, ki je potekala med gašenjem. »Vsi gostje in zaposleni so na varnem,« so poudarili.

Pomočnik izvršnega direktorja Sava hotelov Bled Peter Križnar je pojasnil, da je bila prioriteta zagotoviti namestitev gostom, ki so približno uro in polstali zunaj. »Namestili smo jih v ostale naše hotele, torej v Hotel Savica, Hotel Park in v Grand Hotel Toplice. Svoje namestitve je ponudil tudi sosednji Hotel Kompas, tako da smo nekaj gostov preselili tudi tja,« je povedal Križnar.

Zagorela savna

Čeprav je zagorelo na območju savn, se je dim razširil po celotnem hotelu. Stavbo bo tako treba očistiti in prezračiti, predvidoma pa bo goste lahko znova sprejel v prihodnjem tednu. Dlje pa bo zaprt velnes Živa. Gorelo je sicer samo na območju savn in bazeni niso poškodovani, vendar gre za enoten kompleks, zato ga bodo lahko odprli šele po sanaciji. To bodo začeli nemudoma, saj je zimska sezona pred vrati.

»Škoda bo velika, je pa ta trenutek težko oceniti, kakšna bo,« je povedal Križnar. Hkrati z ocenjevanjem škode poteka tudi kriminalistična preiskava vzroka požara v savnah, ki so sicer ponoči zaprte. Policisti in kriminalisti opravljajo ogled in zbirajo obvestila o vseh okoliščinah. Na kraj dogodka je prišel tudi požarni inšpektor. O vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo, so sporočili s Policijske uprave Kranj.

Aktiviranih 58 gasilcev

Vodja intervencije Primož Šalej iz Prostovoljnega gasilskega društva Bled je povedal, da so na kraj dogodka najprej prišla tri gasilska društva. Ko so ugotovili, da gre za obsežnejši požar, so aktivirali še ostala društva v blejski občini in kolege iz Radovljice. Skupaj je v intervenciji sodelovalo 58 gasilcev z desetimi vozili. Na pomoč so jim priskočili tudi jeseniški poklicni gasilci, ki so z avtolestvijo pomagali pri evakuaciji gostov iz višjih nadstropij.

Pri gašenju so imeli največ težav zaradi oteženega dostopa in dejstva, da je gorel les, ki gori močno in hitro. Zagorela je namreč lesena savna. Kljub temu jim je ogenj uspelo pogasiti v pol ure, nato so začeli prekopavanje in prezračevanje. Požarna straža ni več potrebna.

Ob požaru so imele tri osebe težave zaradi vdihavanja dima. Pomoč jim je ponudila ekipa nujne medicinske pomoči, medtem ko nadaljnje zdravniške pomoči niso potrebovale. »Hitra intervencija je preprečila, da bi prišlo do česa hujšega,« je povedal Šalej.