Nova slovenska stranka je rojena

Nekdanji poslanec SDS Anže Logar je s somišljeniki začel pot nove politične stranke. Delegati so ga na ustanovnem kongresu Demokratov v Mariboru soglasno potrdili za prvega predsednika novoustanovljene stranke. Zbrani so imenovali tudi člane strankinih organov in potrdili program. »Tisti, ki vidijo članstvo v Demokratih kot bližnjico do funkcij, naj srečo iščejo drugje,« pravi Logar.

Dejan Kaloh si je zaželel podpredsedniškega položaja. Pri tem ni bil uslišan, zato ga na kongres ni bilo. Ustanovni člani nove politične sile so optimistični.

S tem se je obregnil ob poslanca Dejana Kaloha, ki se kongresa ni udeležil, saj naj bi svojo udeležbo pogojeval s podpredsedniškim mestom v novi stranki. V izvršilnem odboru stranke sta Eva Igrl in Romana Jordan, člana sveta stranke pa nekdanja ministra Senko Pličanič in Mark Boris Andrijanič. Nekdanja evropska poslanka Romana Jordan je prepričana, da je ustanovitev nove stranke »signal drugačnega dialoga v Sloveniji«. »Lahko imamo znanja, kolikor želimo, ampak vezivo, ki nas povezuje, prek katerega lahko to znanje izkoristimo, je argumentiran, spoštljiv, vključujoč dialog,« je poudarila. Ob tem je kot pomembno izpostavila »močno, stalno držo Logarja«, ki jo je po njeni oceni izkazal tudi v dosedanjih predvolilnih kampanjah, še posebej pred predsedniškimi volitvami.

Tisti, ki vidijo članstvo v Demokratih kot bližnjico do funkcij, naj srečo iščejo drugje.

Ustanovni člani stranke Demokrati so ob začetku poti nove politične stranke optimistični, da bo Sloveniji ponudila drugačno pot, v njenem središču pa da bo preseganje delitev in sodelovanje. Somišljeniki Anžeta Logarja izpostavljajo tudi njegovo držo in pokončnost ter zatrjujejo, da so pripravljeni za delo v stranki zavihati rokave. Dialog in zmožnost poslušati je jamstvo za delo nove stranke, je še zatrdila Jordanova, sicer prvopodpisana pod Logarjevo predsedniško kandidaturo pred dvema letoma in njegova sodelavka v Platformi sodelovanja.

Naj ljudje zadihajo

Še ena izmed Logarjevih političnih sopotnic, poslanka Eva Irgl, je po kongresu prav tako izpostavila novo pot, ki jo potrebuje Slovenija. »Predvsem je pomembno, da vrnemo pozitivno vzdušje v Slovenijo, da ljudje zadihajo, še posebej tisti, ki v svojem okolju delujejo in želijo biti uspešni. Potrebujemo ravnovesje na vseh ravneh,« je ocenila.

Senko Pličanič pravi, da se je v stranki pripravljen angažirati tako strokovno kot politično. Foto: Gregor Katič

Na ustanovni kongres je prišlo Demokrate podpret več znanih obrazov, tudi s preteklimi političnimi izkušnjami. Nekdanji minister za pravosodje Senko Pličanič, ki pravi, da se je v stranki pripravljen angažirati tako strokovno kot politično, je prepričan, da Slovenija potrebuje premik v kompetentnosti. »To, čemur smo priča že zadnjih nekaj let, še posebej v zadnjem času, je nevzdržno in me je prepričalo, da sem se pridružil temu projektu,« je po kongresu povedal novinarjem.

Četudi je Logar pot do ustanovitve stranke začel z društvom Platforma sodelovanja, je v izjavi za medije po kongresu napovedal, da se bo »v doglednem času« umaknil kot njegov vodja. V statutu stranke Demokratov je sicer predviden tudi strokovni svet, ki je po njegovih besedah »platforma za povezovanje raznorodnih pogledov« za oblikovanje programa stranke. Članstvo v strokovnem svetu ne bo pomenilo funkcije v stranki oziroma zanj ne bo potrebna včlanitev v stranko. V roku enega leta bodo imeli Demokrati še programski kongres, na katerem bodo s konkretnimi ukrepi posodobili program in pripravili program za naslednje državnozborske volitve. Če poslanske skupine v državnem zboru ne bo uspel sestaviti, bo »pač več energije usmerjene v oblikovanje regionalne mreže«, je še napovedal.