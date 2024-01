Notranjski park beleži zavidljive rezultate: prenočitve so se v letu 2023 podvojile

V zadnjih letih Notranjski regijski park (NRP) beleži zavidljive rezultate, ki jih je omogočilo 12 milijonov evrov evropskih sredstev. Na leto zabeležijo več kot 100.000 obiskovalcev Notranjskega parka ter od 30.000 do 35.000 obiskovalcev jezera. Še bolj navdušujoč pa je uspeh na področju prenočitev, ki so se v letu 2023 podvojile, saj so jih dosegli kar 26.000. Od leta 2009, ko so imeli približno 12.000 prenočitev, je Notranjski regijski park dosegel izjemno rast, ki aktivno prispeva k razvoju lokalnega gospodarstva.

Ko ni vode, lahko kmetje kosijo, a zdaj bo drugače. FOTO: Primož Hieng

»Mlada ekipa je uspešno izpeljala projekte, kot sta Life Stržen (4,5 milijona evrov je bilo financiranih iz programskega mehanizma iz Evropske komisije) in Kras Revita (5,8 milijona evrov iz Sklada za regionalni razvoj). Projekta sta se osredotočala na varstvo narave, razvoj infrastrukture in spodbujanje lokalnega gospodarstva. Celoten proces implementacije je Cerkniško jezero uveljavil kot destinacijo v primorsko-notranjski regiji,« je povedal direktor NRP Matevž Podjed.

Matevž Podjed, direktor Notranjskega regijskega parka FOTO: Primož Hieng

2009. je park začel dosegati zavidljive rezultate. 26 tisoč prenočitev so dosegli lani. 6 milijonov evrov je vreden nov projekt, Life Tršca.

Spodbujanje občanov

Oba projekta, Life Stržen in Kras Revita, temeljita na treh ključnih stebrih, dodajajo v NRP: »Prvi steber je usmerjen v varstvo narave, s poudarkom na izboljšanju naravovarstvenega stanja Cerkniškega jezera in optimizaciji pretoka vode z renaturalizacijo vodotoka Stržen. Drugi steber vključuje vzpostavitev kakovostne infrastrukture za obiskovalce, ki zajema povezavo urbanega dela Cerknice z naravnim okoljem, izgradnjo sanitarnih poslopij, ureditev centra za obiskovalce z interaktivnimi razstavami, kolesarskimi potmi in razglednimi platformami okoli jezera. Tretji steber je osredotočen na zagotovitev ustreznih razmer lokalnih deležnikov in spodbujanje regionalnega gospodarstva. To vključuje spodbujanje občanov k razvoju lastnih storitev in produktov, trajnostno rabo naravnih virov ter podporo lokalnemu gospodarstvu, pri čemer se poudarjata lastniška participacija vseh prenočitev na območju in neodvisnost od lastnikov industrijskih obratov.«

Polno Cerkniško jezero FOTO: Primož Hieng

Zdaj se park s ponosom ozira k novemu projektu, Life Tršca, ki je vreden šest milijonov evrov. Projekt s poudarkom na celostni obravnavi jezera kot ekosistema prinaša spremenjene kmetijsko-okoljske ukrepe, ki bodo pripomogli k ohranjanju naravnega stanja jezera. Projekt Life Tršca omogoča celostno obravnavo jezera kot ekosistema, vključno s prilagoditvijo praks košnje za ohranjanje naravnega stanja jezera.

»Projekt se osredotoča na integriran pristop k ohranjanju Cerkniškega jezera z uporabo treh ključnih poudarkov. Poudarja predvsem nove in prenovljene kmetijsko-okoljske ukrepe za subvencije z namenom izboljšanja naravovarstvenega stanja jezera in optimizacije košnje. Strokovnjaki različnih institucij, tudi domačini in ribiči, ugotavljajo, da se na nekaterih območjih na presihajočem Cerkniškem jezeru (posebej pa ob vodotokih) v sušnih letih pokosi preveč travišč. Cilj projekta je, da se določijo območja, na katerih se bodo puščali širši pasovi vegetacije, recimo z ukrepom košnje na dve leti,« je še povedal Podjed.

Nenehno spreminja svojo podobo. FOTO: Primož Hieng

Lokalni razvoj

Drugi poudarek vključuje infrastrukturne naložbe na Gorenjem Jezeru, kot so izgradnja parkirišča, fizična omejitev prometa in nadgradnja Centra za obiskovalce. »Tretji poudarek je usmerjen v zagotovitev ustreznih pogojev lokalnih deležnikov in spodbujanje regionalnega gospodarstva s poudarkom na trajnostni rabi naravnih virov, spodbujanju lokalnih storitev ter podpori lokalnemu gospodarstvu. Projekt dodatno vključuje izvedbo strokovnih raziskav, organizacijo dogodkov, kot so naravoslovni tabori, in mednarodno povezovanje s partnerji iz različnih evropskih držav. Skozi te aktivnosti Life Tršca cilja na celovit pristop k trajnostnemu ohranjanju jezera in spodbujanju lokalnega razvoja,« so še povedali v NRP.

Cilj projekta je, da se določijo območja, na katerih se bodo puščali širši pasovi vegetacije.

Poleg tega se park aktivno vključuje v lokalno skupnost z infrastrukturnimi naložbami, kot so izgradnja parkirišča in fizične ovire za usmerjanje obiskovalcev, ter nadgradnjo Centra za obiskovalce z virtualnimi vsebinami. Dogodki in prireditve, kot so brezplačni naravoslovni tabori, razstave fotografij, kino na prostem in lutkovna predstava, prispevajo k izobraževanju in promociji naravne dediščine parka. Strokovne raziskave in sodelovanje z mednarodnimi partnerji dodajajo znanstveno vrednost projektu, hkrati pa park gradi mostove z drugimi evropskimi institucijami za skupno varovanje narave. Sodelovanje s fakulteto in inštituti za raziskovanje pripomoreta k celovitemu razumevanju ekosistema Cerkniškega jezera.

Vožnja z lojtrnikom FOTO: Primož Hieng

»Notranjski regijski park ostaja gonilna sila trajnostnega turizma, zavezana k ohranjanju edinstvenega okolja Cerkniškega jezera za prihodnje generacije. S trajnostnim pristopom in vključenostjo lokalne skupnosti gradijo na uspehih preteklih projektov in ustvarjajo trajne vrednosti za regijo,« je sklenil Matevž Podjed, direktor NRP.