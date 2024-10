Nošenje teh simbolov bo v Sloveniji odslej kaznovano! Strokovnjak za simbole razočaran

Stranka Levica je pred dnevi objavila, da je »parlament glasoval za spremembe zakona o varstvu javnega reda in miru. Nošenje in uporaba nacističnih, fašističnih, domobranskih in ustaških simbolov bo odslej kaznovano. Svoboda govora je vrednota, ne pa izgovor za poveličevanje najtemnejših poglavij človeške zgodovine,« so navedli.

Zakon sicer čaka še druga obravnava, a vse kaže, da bo uporaba omenjenih simbolov po novem kaznovano v skladu z zakonom in bi bil glede na predlog obravnavano kot prekršek, ki se kaznuje z denarno kaznijo od 1000 do 2500 evrov.

Vodja poslanske skupine Levice dr. Matej T. Vatovec je sicer junija letos na vlado naslovil tudi pobudo, naj se uporaba nacističnih, fašističnih, domobranskih in ustaških simbolov v javnosti opredeli tudi kot kaznivo dejanje.

V pobudi je predlagal, naj se preko ministrstva za notranje zadeve - prvič - postavi bolj jasne in omejujoče usmeritve glede obravnavanja in omogočanja shodov skupin, ki odkrito izražajo poveličevanje nacifašizma in katerih namen je javno spodbujanje in razpihovanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti ter - drugič- pristopi k pripravi posodobitev kazenskega zakonika, ki bodo jasno opredelile in prepovedale uporabo nacifašističnih simbolov kot kaznivo dejanje.

Prepovedano je širiti te simbole organizacij iz časa druge svetovne vojne ...

Z novelo želijo v koaliciji preprečiti širjenje sovražnosti in zlorabo zgodovine v politične namene, dovoljeno pa bi bilo, da se nacistični, fašistični in simboli okupatorskih organizacij ter z njimi povezana slikovna in avdiovizualna gradiva uporabljajo za namene izobraževanja, ali v muzejih, filmih ali gledaliških predstavah, še izhaja iz predloga novele.

Nošenje takšnih simbolov že zdaj ni dovoljeno, a bo treba v takih primerih dokazati, da gre za spodbujanje sovraštva, nestrpnosti ali rasizma, kar bi se s predlogom novele zakona definiralo kot prekršek.

Predlog novele natančno opredeljuje tudi organizacije, katerih simbole je prepovedano širiti. In sicer gre za organizacije, ki so v času druge svetovne vojne z Nemčijo, Kraljevino Italijo, Kraljevino Madžarsko in Neodvisno državo Hrvaško sodelovale pri okupaciji območja današnje Republike Slovenije v Kraljevini Jugoslaviji.

Simboli, ki so jih uporabljali slovenski domobranci, so bili simboli dežele Kranjske, a Aleksander Hribovšek predvideva, da zakon ne obravnava zgodovinskega grba dežele Kranjske. FOTO: Zaslonski Posnetek, X

Te »okupatorske organizacije«, kot so jih poimenovali, so Prostovoljna protikomunistična milica, Slovensko domobranstvo, Gorenjska samozaščita, Slovenski narodni varnostni zbor, Jugoslovanska vojska v domovini, Vermani, Raztrganci, Črna roka in ustaši.

Bo prepovedano uporabljati 'slovenske starodavne simbole?'

Na družbenih omrežjih predlog zakona odmeva, nekateri pa pravijo, da bo tako po novem »prepovedano uporabljati slovenske starodavne simbole, ki so tudi na registrskih oznakah denimo Kopra, Kranja in Postojne«.

Kaj o tem meni Aleksander Hribovšek, predsednik Grboslovnega in zastavoslovnega društva Heraldica Slovenica, ki predava o pomembnosti državnih simbolov in njihovi pravilni rabi, ki je predlog zakona v celoti prebral.

»Škoda, da se zakonodajalec v tej zadevi ni posvetoval s stroko in je pripravil zelo ohlapen predlog. V njem od slikovnega gradiva omenja zastave, znake, oznake in simbole, ki so jih uporabljale v zakonu naštete organizacije, zato menim, da zakon ne obravnava zgodovinskega grba dežele Kranjske. Ta je sicer služil kot grafična podlaga za znak, ki so ga v stilsko spremenjeni obliki uporabljali domobranci idr.«

Aleksander Hribovšek. FOTO: Bojan Rajšek

Zakon prepoveduje tudi slovensko narodno zastavo?

Predlog zakona omenja tudi zastave. »Vaške straže so na primer uporabljale belo-modro-rdečo slovensko narodno zastavo. Na slovensko narodno zastavo, ki je definirana v 6. členu Ustave in je temelj za zastavo Slovenije (narodna zastava z grbom), je leta 1991 dala veto Zveza komunistov Slovenije - Stranka demokratične prenove (ZKS – SDP).

Stranka je bila jeziček na glasovalni tehtnici in ni želela belo-modro-rdeče narodne zastave za zastavo nove države, ker so jo uporabljali med drugo svetovno vojno 'belogardisti'. Pogojevali so, da se na zastavo doda dodaten simbol, kar se je tudi zgodilo. Smemo iz tega potegniti zaključek, da zakon prepoveduje tudi slovensko narodno zastavo? Tako kot je napisan, seveda,« pojasnjuje Hribovšek.

Ker je po mnenju strokovnjaka zakon ohlapno napisan, se postavlja vprašanje, kako zakon sploh tolmačiti. Vprašanj je tako več kot odgovorov. »Bodo sankcije odvisne od vsakokratnega tolmačenja posameznega organa?,« se sprašuje Hribovšek in dodaja, da so bili denimo v Nemčiji zakonodajalci temeljiti in konkretno definirali, kaj je predmet zakona za ostrejše kazni.