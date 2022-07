Noč ni prinesla miru: ponoči je zagorelo nad vasjo Šibelji

Tudi minula noč za gasilce na Krasu ni bila mirna. Poleg tega, da so pojavljala manjša žarišča na dosedanjem požarišču, je ponoči zagorelo še nad vasjo Šibelji v občini Komen. Požar se ob močni burji širi proti Železnim vratom. Zjutraj pa so gasilci zaznali aktivnejše žarišče tudi nad Mirnom, kamor so usmerili vse enote.

Kot so sporočili iz regijskega štaba Civilne zaščite za Severno Primorsko je ob približno 1. uri zagorelo še nad vasjo Šibelji v občini Komen. Gre za območje na drugi strani Trstelja, kjer doslej ni gorelo, je povedal poveljnik kraške gasilske zveze Peter Jerina. Zagorelo je na hribu Veliki Ovčjak, ob vestru pa se ogenj širi naprej proti Trstelju oziroma proti Železnim vratom.

Aktivirani so bili gasilci kraške gasilske zveze ter gasilci iz Vipave, Ajdovščine in drugod. Dosedanji vodja intervencije Blaž Rogelja iz PGD Komen je povedal, da je na terenu že več kot 180 gasilcev s 60 vozili iz Kraške gasilske zveze, pa GZ Ilirska Bistrica, GZ Postojna, GZ Vipava, GZ Ajdovščina in Goriške gasilske zveze.

Območje je s termo kamero že preletel policijski helikopter, zdaj pa sta v zraku tudi že dva helikopterja za gašenje iz zraka.

Nad Mirnom nova žarišča

Nekaj po 5. uri pa so gasilci zaznali aktivnejše žarišče tudi nad Mirnom, je povedal nočni vodja intervencije Uroš Kemper. Na to območje so usmerili vse enote, ki so bile ponoči na terenu in nadzirale veliko požarišče.

Ponoči je sicer na požarišču ostalo 58 gasilcev, v torek pa se je z ognjem bojevalo 143 gasilcev s pomočjo 44 gasilskih vozil. Na različnih krajih so se še vedno pojavljala posamezna majhna žarišča, gasilci pa so bili zaradi pomanjkanja dežja in kasneje sonca in predvsem vetra v nenehni pripravljenosti.