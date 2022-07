Srhljivi posnetki Slovenije iz zraka: to je ostalo po pustošenju ognja na Krasu (VIDEO)

Razmere na Krasu so se nekoliko umirile, vendar iz civilne zaščite severne Primorske svarijo, da popolnega miru še ni. Nekaj žarišč tako nenehno izziva gasilce, obstaja pa tudi bojazen, da bi se ob južnem vetru ogenj iz sosednje Italije znova razširil tudi k nam: »Sploh na težko dostopnem terenu na Kremenjaku in proti Novi vasi. Velika pozornost pa še naprej velja za severno pobočje Trstelja in okolice.«

Po strahotnem večdnevnem pustošenju ognja, ki je že skoraj pogašen, in ko se je končno umaknil tudi dim, lahko jasno vidimo, v kako ogromnem obsegu je gorelo. Iz zraka je posnetke, ki pričajo o divjanju rdečega petelina, potem ko je goltal vse pred seboj, naredila Slovenska vojska.