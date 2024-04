NLB se seli iz znamenite stolpnice, v njej bo menda hotel. Minister Mesec ogorčen

Znamenito delo arhitekta Edvarda Ravnikarja v središču Ljubljane, stolpnica TR2, ne bo več sedež največje slovenske banke NLB. Tako so napovedali že lani. NLB se bo selila na Šmartinsko cesto, kultno stolpnico pa naj bi preobrazili v hotel. Menda naj bi TR2 in TR3 prodali verigi Mariott, ki bi iz njiju naredila hotela. Stolpnici sta sicer spomeniško zaščiteni, »kar prinaša tudi določene omejitve glede prenove«.

Minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Luka Mesec je o teh namerah izrazil ogorčenje in podal idejo, kaj storiti s stolpnicama.

»Prodaja stavbe na Trgu republike 2 hotelski verigi je nedopustna!« je zapisal in še: »V zadnji dneh sem v medijih zasledil novico o selitvi NLB s Trga republike. Zgradbi TR2 in TR3, ki ju je zasnoval Edvard Ravnikar, sta najprepoznavnejša simbola slovenskega modernizma in kulturne dediščine nasploh. Zato ostro nasprotujem napovedim, da bi se zgradbo TR2 prodalo verigi Mariott, ki bi jo preuredila v hotel. Če česa Ljubljana ne potrebuje, je to še en hotel. Mar nista bila na Bavarskem dvoru ravno zgrajena dva nova?«

Minister je ob tem opozoril, da se center Ljubljane že več let spreminja v prostor za turiste, ki si ga prebivalke in prebivalci kmalu ne bodo več mogli niti privoščiti, zato je predlagal: »Ob napovedani selitvi NLB zato dajem alternativni predlog: ne bi bil čas, da v centru Ljubljane dobijo prostor neprofitna najemna stanovanja?«