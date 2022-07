Nižje cene plina: toliko boste prihranili od septembra

Včeraj je začela veljati uredba o določitvi cen zemeljskega plina iz plinskega sistema, po kateri bodo določene najvišje drobnoprodajne cene plina za vse skupine zaščitenih odjemalcev. Uporabljati se bo začela 1. septembra, veljala pa bo do 31. avgusta 2023. Že od včeraj pa se uporablja del, ki zagotavlja dobavo tem odjemalcem.

Zaradi draginje je vlada z odredbo določila najvišje drobnoprodajne cene zemeljskega plina. FOTO: Leon Vidic

Uredba določa najvišjo dovoljeno maloprodajno ceno zemeljskega plina iz plinskega sistema transportnega in distribucijskega omrežja za gospodinjske odjemalce, za končne odjemalce plina, ki oskrbujejo s toploto več gospodinjstev prek skupne kurilne naprave v lasti ali solasti teh gospodinjstev, za osnovne socialne službe in za odjemalce, ki so na dan uveljavitve uredbe mali poslovni odjemalci, kot jih določa zakon o oskrbi s plini.

Od 1. septembra bo najvišja maloprodajna cena za gospodinjske odjemalce in skupne gospodinjske odjemalce 0,073 evra na kilovatno uro (kWh) ter za osnovne socialne službe in za male poslovne odjemalce 0,079 evra na kWh, vse brez DDV. Vlada je poleg tega s 1. avgustom do preklica podaljšala veljavnost znižanih trošarin za energente in električno energijo ter napovedala znižanje stopnje DDV na vse energente z 22 na 9,5 odstotka.

Kot je v četrtek po seji vlade povedal minister za infrastrukturo Bojan Kumer, bodo zaradi omejitve cen plina povprečni gospodinjski odjemalci, ki odjemajo plin pri cenejših dobaviteljih, prihranili od 90 do 130 evrov ali okoli 10 odstotkov, tisti, ki imajo sklenjeno pogodbo z dražjimi dobavitelji, pa od 170 do 675 evrov ali od 13 do 37 odstotkov.

Povprečni odjemalci socialne službe, ki imajo sklenjeno pogodbo s cenejšim dobaviteljem, bodo na letni ravni prihranili do 1390 evrov (do 11 odstotkov), tisti s pogodbami pri srednje dražjih dobaviteljih do 8710 evrov (do 44 odstotkov), tisti, ki imajo pogodbe z najdražjimi dobavitelji, pa do 13.590 evrov letno (do 55 odstotkov).

Od septembra bomo za plin plačali med 10 in 37 odstotki manj.

Povprečni mali poslovni odjemalci, ki imajo sklenjene pogodbe s cenejšimi dobavitelji, bodo na letni ravni prihranili od 205 do 313 evrov (10 odstotkov), vsi mali poslovni odjemalci s pogodbami pri dražjih dobaviteljih pa od 350 do 1420 evrov (od 11 do 34 odstotkov).