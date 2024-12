Nina po hudi nesreči v umetni komi, a zgodil se je čudež: »20 dni po nesreči sem lahko objela Emo« (FOTO)

Zgodba Nine, ki se je zdravila v UKC Maribor, je navdihujoča. Kljub hudim poškodbam hrbtenice in črevesja danes lahko hodi, in to zaradi zdravstvenega osebja, ki je z izjemno strokovnostjo poskrbelo zanjo, je navedel Lokalec.si.

Skoraj ne morem verjeti, da je že eno leto mimo. Mojega okrevanja pa še zdaleč ni konec. Bilo je hudo, še zdaj je kdaj, tako psihično kot fizično. Lahko smo presrečni, da se je izteklo, kakor se je.

Nina takole začne svojo izpoved: »9. 12. 2023 je dan, ki nam bo za vedno ostal v spominu, dan, na katerega imamo z Gregorjem, Matejem in Zorico nov rojstni dan. Po prijetnem večeru ob dobri hrani in družbi je bil čas za odhod domov. Sproščen klepet in dobro vzdušje sta se niti malo hudega sluteč spremenila v nočno moro. V glavnem križišču v Hočah smo imeli hudo prometno nesrečo, v kateri sem utrpela hude telesne poškodbe,«.

Ninine poškodbe so bile zelo hude

»Zlom in izpah 12 vretenca, zlom 10. in 11. rebra, poškodbe črevesja, poškodbe na pljučih in zobeh. Še isto noč sta sledili dve zahtevni operaciji, treba je bilo fiksirati hrbtenico, sama sreča, da se ni pretrgala hrbtenjača. Po večurni operaciji pa je bilo na vrsti črevesje, šivanje želodca, debelega črevesa, na tankem pa je bilo toliko raztrganin, da so ga morali odstraniti skoraj en meter. V nedeljo in ponedeljek sem bila pri zavesti, ker pa se je v torek stanje zelo poslabšalo, so me dali do petka v umetno komo. Tisti dnevi so se za bližnje vlekli kot meseci … V petek dopoldne pa je sledila še ena operacija črevesja, saj na prehodu, kjer je bilo šivano črevo, ni prehoda in tekočina ni prehajala iz želodca v črevesje.«