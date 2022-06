Nika Kovač prizadeta, Robert Golob je pozabil nanjo (FOTO)

Predsednik vlade Robert Golob se je v ponedeljek prvič srečal s predstavniki nevladnih organizacij. Po sestanku je poudaril, da vlada potrebuje aktivno civilno družbo. Srečanja na ministrstvu za javno upravo so se udeležili predstavniki 15 nevladnih organizacij, med njimi pa ni bilo Inštituta 8. marec. Razlog? Niso bili povabljeni.

Na facebooku se je oglasila ustanoviteljica inštituta Nika Kovač, ki pravi, da jo je poteza Golobove vlade presenetila in prizadela. »Pišete mi, zakaj se v Inštitutu 8. marec danes nismo udeležili sestanka civilne družbe s predsednikom vlade Robertom Golobom. Odgovor je preprost: nanj nismo bili povabljeni. Priznam, da me je to presenetilo in na neki način tudi prizadelo. Zdi se mi, da si potencial dialoga zaslužimo. Na koncu pa me je to opomnilo, da v resnici spadamo na ulico in med ljudi. In to je mesto, ki ga bomo v kolektivu izbrali vedno znova in znova. 'Fajtamo' dalje.«

Podobno besedilo je Inštitut 8. marec objavil tudi na instagramu, kjer jim je pa v komentarju odgovoril Golob osebno. »Žal so v kabinetu res naredili napako in so vas izpustili z liste vabljenih,« je zapisal premier in se opravičil. Dodal je, da bodo naslednjič zagotovo vabljeni.