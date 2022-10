Nika Kovač presenetila voditelja Odmevov Luko Svetino. Ste videli?

Predstavnica Inštituta 8. marec Nika Kovač je včeraj nastopila v Odmevih na RTVS, kamor so jo povabili za pojasnila o vložitvi podpisov za predlog spremembe zakona o osnovni šoli in novele zakona o šolski prehrani. S predlogoma želijo zagotoviti brezplačna kosila za vse otroke.

Takoj po prvem vprašanju voditelja o tem, zakaj so si izbrali sloga Za otroke gre, saj je ta že bil uporabljen v preteklosti za druge namene, je Kovačeva vprašanje ignorirala in spregovorila o solidarnosti. Obisk je izkoristila za to, da je izrazila solidarnost z 38 delavkami in delavci, ki so v istem studiu »izrazili solidarnost s kolegi, potem pa zaradi tega bili zastraševani«. Sporočila jim je: »Niste sami, mi smo z vami!«

Kovačeva je v nadaljevanju pojasnila razloge za zbiranje podpisov o brezplačnem kosilu v osnovnih šolah za vse otroke. Po njihovem mnenju je sedanji sistem cenzusa krivičen, ker iz brezplačnega kosila izpadejo tudi tisti, ki ne bi smeli.

Na twitterju je pojasnila, da je omahovala, ali naj nastopi v oddaji. Vodil jo je namreč Luka Svetina, nekdanji novinar Nove24, ki je, kot je zapisala Kovač, »medijsko trobilo, ki je o meni širilo laži in agresijo. To še vedno počne. Zapise celo nenehno stopnjuje in od takrat prejemam grožnje s smrtjo, tudi na tedenski ravni. Nekaj dni nazaj je urednica informativnega programa na javni RTV, s katerega sem prejela današnji klic, postala bivša piarovka Janeza Janše, prav tako piska Nove24. To je oseba, ki ni dobila večine glasov svojega uredništva. Poleg tega je na javni televiziji nedavno 38 novinarjev in novinark prejelo opomin pred prekinitvijo delovnega razmerja, ker so se solidarno postavili za sodelavca, zasmehovanega s strani vodstva.«