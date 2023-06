Nika Kovač brez dlake na jeziku: Janez, zdaj pa nehaj izgubljati energijo zame

Prvak stranke SDS Janez Janša je na facebooku objavil sliko, ki je, tako je videti, nastala na enem izmed dogodkov, ki ga je imela Iniciativa za demokratični socializem (gre za levo usmerjeno slovensko stranko, ki je leta 2017 prenehala delovati, njena naslednica pa je postala današnja Levica). »Tile danes vladajo. In zapravljajo sadove vaših žuljev. Medtem ko velika večina njih ni resno delala niti en dan,« je zapisal v objavi. Na sliki, ki jo je dodal, je podčrtano ime Nike Kovač, kar pa je slednja očitno razumela kot napad nanjo. Verjame, da jo Janša želi predstaviti kot del vodstva Levice. Prvaku SDS-a ni želela ostati dolžna in le dobro uro za tem se je z daljšim zapisom oglasila na facebooku.

»Janez, pišeš o meni, izdeluješ kolaže, me žališ in potvarjaš resnico. Pogosto. Včasih vsak dan. Včasih vsako uro. Včasih na srečo samo parkrat na teden. Toliko se ukvarjaš z mano, da imam občutek, da te lahko tikam in kličem po imenu. Tega ne počnem, ker bi bila prijatelja. Tega ne počnem, ker bi te spoštovala. To počnem, ker tako lažje razblinim grozo, ki jo čutim, ker se 64-letni moški obsedeno ukvarja z več kot pol mlajšo žensko,« je zapisala v uvodu.

Tudi v nadaljevanju je bila brez dlake na jeziku. Janši je svetovala, da naj se osredotoči na stvari, ki ga bodo veselile. »Janez, lahko napadaš mojo neodvisnost. Videz. Družino. Dosegel pa ne boš veliko ... Ljudje se lahko kdaj skregamo, kritiziramo in ne strinjamo. Boj proti avtoritarnosti pa je najmanjši skupni imenovalec, ki nas bo vedno povezal, ko bo treba. In to ... me pomirja. Janez, zdaj pa nehaj izgubljati energijo zame. In se raje osredotoči na stvari, ki te bodo veselile,« je zapisala.

Celoten zapis Nike Kovač si preberite na njenem facebook profilu.

