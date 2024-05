Slovenski vinarji gredo na euro: Ščurek stavi na moštveni duh, Steyer na promocijo Slovenije

»Na zdravje, na zdravje, na zdravje!« je bojni krik naše vinske nogometne reprezentance, ki je v trenutku, ko tole berete, ravno na poti na 7. Evropsko nogometno prvenstvo vinarjev, ki bo potekalo na Portugalskem, in sicer med 22. in 25. majem. Natančneje: Vino Euro 2024 bo potekalo v Bairradi, regiji, znani po tem, da tam pridelajo kar dve tretjini vseh penečih se vin na Portugalskem, sploh pa je znana po edinstveni kombinaciji tal in podnebja, ki ji pravijo baga. Baga daje zaradi bližine Atlantskega oceana in njegovih tokov, ki blažijo (blago, morsko in mokro) podnebje, temelje vrhunskim vinom.

Slovenski vinarji smo dobro pripravljeni in se že veselimo prvenstva.

V osrčju Bairrade ležijo Anadia, Mealhada, Oliveira do Bairro ter Luso, to pa so tudi kraji, kjer bodo potekali nogometni boji najboljših vinskih reprezentanc, kar jih stara celina ta hip premore.

Med najboljšimi so vselej tudi slovenski vinarji. Gre za izjemno povezano moštvo, ki se po napornem delu v svojih vinogradih uspešno druži na uradnih nogometnih tekmah.

Direktor reprezentance je Danilo Steyer. Kralj dišečih tramincev iz Plitvice pri Apačah je obenem podpredsednik organizacije, ki spada v evropsko nogometno družino in se imenuje Uewfa. Njen veliki podpornik je tudi predsednik Uefe Aleksander Čeferin. Ne nazadnje bo do zadnjega viselo v zraku, ali se bo Slovenec na čelu evropskega nogometa pojavil na prvenstvu, ki že od leta 2010 obuja osnovno idejo, ta pa je, da Evropo kot tradicionalno pridelovalko vin predstavljajo in promovirajo tudi vinarji, vešči nogometa. V času, ko se pridelovalci vrhunskih vin s stare celine vse bolj spopadajo z vinarji novega sveta, je tudi takšna promocija nadvse pomembna.

Če se Euro 2024 začne 14. junija, se bo že jutri začelo Vino Euro 2024!

Kot rečeno, na Portugalskem se bo od jutri spopadal zbor izjemnih vinarjev, ki so tudi odlični fuzbalerji; nogomet pa se bo lahko tudi to pot harmonično spojil s turistično in kulinarično promocijo držav udeleženk. Slovenska reprezentanca bo nedvomno poskrbela za prepoznavnost Slovenije in – naših vin. Pričakovati je eksplozijo gastronomskih užitkov ter dogodek, ki je že zdavnaj prerasel druženje in amaterizem.

»Slovenski vinarji smo dobro pripravljeni in se že veselimo tega prvenstva, ki ga bo organizirala država, ki jo krasi izvrsten nogomet, pa tudi odlična vina. Ponovno imamo odlično reprezentanco, ki je znana po energiji, s katero smo si že štirikrat pokorili Evropo!« Danilo Steyer se je v tistem spomnil treh dogodkov, ki so zaznamovali zadnjih 15 let. Spomnil se je, denimo, premierne tekme z vselej neugodnimi nemškimi vinarji, ki so jo leta 2009 odigrali v Ljudskem vrtu. Spomnil se je prvenstva leta 2016 in zadetka za 3:2, ki ga je v zadnjih izdihljajih tekme proti gostiteljici Nemčiji na Coface Areni, kjer igra sloviti bundesligaš Mainz, dosegel Boštjan Žnuderl (nekoč odlični igralec NK Maribor, pozneje gostinec); spomnil pa se je tudi, kako je Slovenija leta 2018 uspešno gostila Vino Evro, na koncu pa pred domačim občinstvom v Murski Soboti zasluženo dvignila še zmagovalni pokal.

Vino Euro 2011 (Madžarska) Slovenija (1. mesto) Vino Euro 2012 (Avstrija) Slovenija (1. mesto) Vino Euro 2014 (Švica) Slovenija (4. mesto; evropski prvak Nemčija) Vino Euro 2016 (Nemčija) Slovenija (1. mesto) Vino Euro 2018 (Slovenija) Slovenija (1. mesto) Vino Euro 2022 (Češka) Slovenija (2. mesto: poraz v finalu proti gostiteljici)

Selektor Robi Fišer (projektni vodja na Pomurskem sejmu) je na prvenstvo popeljal 23-člansko moštvo, v katerem mora biti večina članov reprezentance vinarjev, to na sedežu evropske zveze tudi skrbno preverijo, drugo polovico pa lahko tvorijo tisti, ki so povezani z vinom, lahko so sommelieri, gostinci, zaposleni na inštitutih, skratka, na nogometnih terenih se lahko zaradi tega pravila naposled znajde popolna kombinacija vinarstva in vinogradništva.

Najprej z domačini

Kapetan reprezentance bo Nejc Ščurek iz znamenite vinarske družine iz Goriških brd. Povedal je, da njegova ekipa resda ni med najmlajšimi, da pa so vsi skupaj toliko bolj izkušeni. Prav Nejc je zraven že vse od začetka. Že pri 16 letih je odigral omenjeno premierno tekmo v Mariboru, »ta duh oziroma to neverjetno spajanje vina in nogometa pa v našem primeru še kar naprej traja«!

Njegova filozofija je preprosta, a zmagovalna: »Ekipa je venomer tista, ki zmaga. Nobene obsesije z zmago ni: je le strast do nogometa, druženja s podobno mislečimi, prijateljstvo, marsikdo nam zavida prav naš ekipni duh, ki nas je že tolikokrat izvlekel iz morebitnih porazov.« Zaveda se, da so letos odigrali le štiri pripravljalne tekme ter da je vselej kdo manjkal. Razumljivo: »Vsi delamo v vinarstvu, vinarstvo pa že lep čas ne pomeni zgolj dela v vinogradu; naša panoga je namreč usodno prepletena z gostinstvom, turizmom, sobodajalstvom; ogromno dela je.«

Če sklenemo: v teh dneh bodo na Portugalskem organizirali že sedmo izvedbo najboljše možne promocije, izmenjave vinogradniških, turističnih in kulinaričnih izkušenj; svojevrstnega združenja (lobija), ki si prizadeva svoje vrhunske izdelke (tudi s pomočjo nogometa) spraviti na tuje police in jih predstaviti neukim. In če se Euro 2024 (tudi z izbrano vrsto še enega izmed velikih podpornikov slovenske nogometne reprezentance vinarjev – Matjaža Keka) začne 14. junija, se bo že jutri začelo Vino Euro 2024. Naši pa se bodo že dopoldne pomerili z domačini.