NIJZ: To je velika številka in obremenitev za Slovenijo

Število okužb s koronavirusom v Sloveniji je znova naraslo, v sredo je bilo 43 testov je bilo pozitivnih . Po podatkih Sledilnika za covid-19 je trenutno aktivno okuženih 313 ljudi.O novem porastu okužb je na novinarski konferenci Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) danes spregovorila, namestnica predstavnika centra za nalezljive bolezni. »Novih 43 primerov je zelo velika številka za Slovenijo in obremenitev za zdravstveno in epidemiološko službo. Slovenija je s 14-dnevno incidenco že preko številke 15 na 100.000 prebivalcev, kar pomeni, da smo se spet povzpeli. Razpršenost po Sloveniji je precejšnja, največ primerov je v Ljubljani, ki krepko vodi po številu primerov. Epidemiološke preiskave še potekajo, a kažejo na to, da je uvoženih 14 primerov, v večini iz Hrvaške.« Kot je povedala, pa se še vedno ukvarjajo z veliko skupki primerov, ki večinoma prav tako izhajajo iz Hrvaške. Največ okužb so zabeležili v starostnih skupinah med 15 in 24 let ter 24 in 34 let.»Celotna situacija v Evropi se slabša, porast beležijo v vseh državah, občutno se barva vsa Evropa, velik porast opažamo v Španiji, Franciji, Luksemburgu in tudi drugih državah, viden je porast iz dneva v dan,« je povedala Čakš Jagrova.»Ostajamo pri prošnji, da se ljudje držijo priporočil, ki so jih poudarjali v vsem tem času, in sodelujejo z epidemiološko službo, ko je treba pridobivati podatke, naj se poslužujejo aplikacije za iskanje kontaktov. To bi nam močno olajšalo delovni proces, ki je izjemno obremenjen, in tudi pomagalo zamejiti širjenje,« je še apelirala strokovnjakinja.