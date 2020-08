Kacin napovedal visoke številke okuženih, Hojs pripravlja odlok

Vladni govorecje v sinočnjih Odmevih odgovoril tudi na vprašanje, kaj bo s tistimi, ki bi se jutri odpravili na Hrvaško in v nedeljo vrnili. »Kot je bilo danes dogovorjeno, pristojni ministerpripravlja besedilo odloka, ki bi za vsakega potnika, ki bo na Hrvaško odšel po četrtku, predvidel karanteno. Seveda bodo določene izjeme, ampak za zdaj se poskušamo organizirati na čim bolj razumljiv način.«»Do tega trenutka, ko sem jaz v studiu, je število okuženih večje, kot je bilo danes. In dneva še ni konec,« je povedal Kacin in s tem za sredo napovedal višje število potrjenih primerov v 24 urah, kot jih je bilo v torek. Dodal je še, da je okužb pri južnih sosedih res veliko. »Če prištejemo še tiste, ki smo jih testirali pri nas, postanejo razmere dramatične,« je še poudaril.Vlada bo danes Hrvaško uvrstila na rdeči seznam držav z znatnim tveganjem za okužbo z novim koronavirusom. Vse, ki bodo od petka odšli na Hrvaško, tako čaka ob vrnitvi 14-dnevna karantena, tisti, ki so že tam, pa bodo imeli nekaj dni za vrnitev. Po seji bo več znanega tudi o možnosti, da bi 1. septembra v šolo odšli vsi učenci in dijaki.