Konec leta 2022 je številne prebivalce Haloz pretresla žalostna vest o nenadni smrti 49-letne Sonje Golc, med drugim predsednice Društva za oživitev gradu Borl. Sonja iz Cirkulan, ki je umrla v UKC Maribor, je bila tudi ljuba žena in mama dveh hčera, podjetnica, aktivistka v nevladnih organizacijah, preučevala je podeželje, turizem, rodoslovje ... Leta 2005 je bila ustanovna članica Društva za oživitev gradu Borl. Z glasnim opozarjanjem pristojnih državnih služb, nastopi v medijih in vztrajnostjo si je pridobivala naklonjenost širše javnosti in tako utirala pot projektom; del njenih sanj se j...