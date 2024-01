Neznanci poškodovali vozila italijanske novinarske ekipe, vozilo s slovenskimi tablicami nepoškodovano

Med snemanjem televizijskega prispevka o fojbah v jami blizu Podpeči na Primorskem so neznanci v torek poškodovali avtomobile novinarjev italijanske javne radiotelevizije Rai, je sporočil novinarski sindikat Unirai.

Vozilo s slovenskimi tablicami nepoškodovano

Incident se je zgodil v torek popoldan, ko je ekipa drugega programa televizije Rai v eni od jam snemala prispevek pred prihajajočim dnevom spomina na žrtve povojnih pobojev. Ko so se obiskovalci vrnili iz jame so našli tri poškodovana osebna vozila z italijansko registracijo, medtem ko vandali niso poškodovali vozila s slovenskimi tablicami v lasti jamarja Franca Malečkarja.

Kot navaja Rai, so vandali so na treh avtomobilih razbili stransko ogledalo, na kombiju snemalne ekipe pa so uničili tudi vetrobransko steklo. Oprema v vozilih je sicer ostala nepoškodovana.

Sindikat Unirai je v izjavi obsodil ustrahovalna in nasilna dejanja, ki pa da ne bodo ustavila poročanja novinarjev o zločinih preteklosti in sedanjosti.