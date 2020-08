Neverjetno, kaj so počeli sredi avtoceste, ko so čakali na prestop meje (VIDEO)

Gneče, kakršna je bila v soboto ves dan na gorenjski avtocesti pri predoru Karavanke v smeri Avstrije, mnogi ne pomnijo. Potniki so na prehod meje čakali tudi po 15 ur, saj so avstrijski obmejni policisti izvajali strog nadzor dopustnikov iz Hrvaške. Po pisanju avstrijskih medijev se je v eni uri skozi predor zapeljalo komaj okoli 50 vozil, medtem ko se jih običajno kakšnih 1000.Potniki so sredi avtoceste čakali brez kakršnih koli prometnih informacij, o tem, kdaj bi se lahko gneča sprostila, nekateri pa so ostali tudi brez vode. Na bližnjih bencinskih črpalkah je je celo zmanjkalo.Razmere vsekakor niso bile prijetne, nihče si tedaj ne bi želel biti v koži potnikov, a na odseku, kjer ni bilo odstavnega pasu, bi morali vozniki poskrbeti za reševalni pas.Zavod reševalni pas, ki skrbi za preventivo v cestnem prometu, je objavil posnetek, na katerem vozniki niso vzpostavili reševalnega pasu, da bi lahko reševalno vozilo zapeljalo mimo, nekateri pa so celo izstopili iz avtomobilov. »Sprašujemo se ali bodo onkraj tunela prav tako izstopali, se sprehajali in firbcali v zastoju? Reševalno vozilo v ozadju pa ne more naprej,« so zapisali (nelektorirano).Sprehajanje na cesti je nedopustno in nevarno, poudarjajo v zavodu. Pri tem se strinjajo, da bi bila v soboto lahko tudi policija učinkovitejša pri svojem delu. Kot pravijo vozniki, policije ni bilo na spregled, večkilometrske kolone pa niso označili z nobeno tablo, kljub temu da je bila velika gneča tudi še vso noč.Dars naj bi potnikom delil vodo šele sredi noči, ko so spoznali, da se kolona samo še povečuje in da nihče zares ne ve, kdaj bo silnega čakanja konec. V nedeljo zjutraj je gneča še bila, kolona pa je bila ob osmih zjutraj dolga sedem kilometrov, v soboto ponoči pa 12 kilometrov. Zaradi tega so se policisti odločili za evakuacijo državljanov s slovenskimi registrskimi tablicami, ti pa so do takrat v koloni že čakali od osem do deset ur.