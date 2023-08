Nevarna vožnja na avtocesti pri razcepu Malence: s cisterno vozil v napačno smer (VIDEO)

Saj ni res, pa je. Na razcepu Malence so bili okoli 13. ure vozniki šokirani, ko so naenkrat pred seboj zagledali tovorno vozilo s cisterno, ki je peljalo proti njim. Nevarnemu dogajanju na razcepu je bil priča bralec Igor, ki je vse skupaj tudi posnel in nam posnetek poslal.

O dogodku so bili obveščeni tudi ljubljanski policisti. Tomaž Tomaževič je potrdil, da so bili policisti obveščeni, da iz smeri Rudnika v smeri Golovca v nasprotno smeri vozi voznik tovornega vozila. »Policisti in upravljavec cest so se nemudoma odzvali in začeli umirjati promet v nasprotni smeri. Voznika tovornjaka do zdaj niso izsledili, policisti pa o vseh okoliščinah dogodka še zbirajo obvestila.«

Policisti vse morebitne priče oziroma voznike, ki so bili zaradi nevarne vožnje ogroženi in imajo kakršne koli podatke, ob tem pozivajo, da obvestijo policijo na številko 113 ali se zglasijo na Postaji prometne policije Ljubljana, Grič 56.

»Tudi na splošno svetujemo, če vozniki zaznajo nevarne vožnje vozil po avtocesti, da o tem nemudoma obvestijo policijo na št. 113. Ne samo z vidika ukrepanja zoper posamezne kršitelje, ampak tudi z vidika zagotavljanja varnosti vsem udeležencem v prometu.«

Vožnja v napačno smer je zelo nevarna, zaradi velike hitrosti se na avtocesti lahko konča s hudimi posledicami, celo tragično. Običajno do tega pride zaradi napak voznikov, ki ne upoštevajo prometne signalizacije in zapeljejo v napačno smer. Če pred seboj zagledate voznika, ki vozi v napačno smer, na Darsu priporočajo, da se čim prej s prehitevalnega pasu umaknete na odstavnega.

Dodajajo še, da če srečate vozilo, ki vozi v napačni smeri, zmanjšate hitrost vožnje in se umaknite na vozni ali odstavni pas. Priporočajo vklop utripalk, saj boste na nevarnost tako opozorili tudi voznike za vami.

»Če vam uspe, pokličite (še bolje pa je, če to naredi vaš sopotnik) policijo (113) ali Prometno-informacijski center za državne ceste (PIC) prek kratke telefonske številke 1970 (ali običajne telefonske številke 01/518 85 18). Lahko uporabite tudi obcestni telefon in sporočite opis dogajanja.

Če si lahko zapomnite registrsko številko vozila in tip vozila ter lokacijo, kjer ste ga opazili, bo v postopku iskanja voznika ta informacija zelo koristna. Pomembno je, da najprej zavarujete sebe,« še dodajajo na Darsu.

Kakšna je kazen? Prekršku ustrezna! Zakon o pravilih cestnega prometa (ZPrCP) pravi, da je vožnja v nasprotni smeri na avtocesti prepovedana, in ker gre za eno od večjih napak, tudi kazen ni nizka.

Globa za takšno dejanje je najmanj 1.200 evrov, hkrati pa pridobite tudi 18 kazenskih točk, kar pomeni odvzem vozniškega dovoljenja.

Imate zgodbo za nas? Informacije nam lahko pošljete preko spodnjega obrazca.