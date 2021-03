Koronaštevilke: kaj takega se ni zgodilo že en mesec

Ukrepe podaljšali do 2. aprila

Vlada je sporočila, da je v bolnišnicah 501 covid 19 pacient, od tega jih 106 potrebuje intenzivno zdravljenje. Nazadnje je bilo v intenzivnih enotah več kot sto pacientov točno mesec dni nazaj; 25. februarja so takšno pomoč potrebovali 104 pacienti.Podatki sledilnika covida 19 še kažejo, da je bilo včeraj po metodi PCR testiranih 6.432 oseb, pozitivnih pa je bilo 1.164 (18,1 odstotka). S hitrimi testi je bilo testiranih še 27.645 oseb. Umrle so štiri osebe, ki so bile pozitivne na novi koronavirus.Sedemdnevna pojavnost virusa znaša 882 (dan prej 855).Zaradi vse slabših epidemioloških razmer je vlada v treh statističnih regijah - Koroški, Obalno-kraški in Goriški - uvedla omejitev znotraj teh regij,. Dodatnih zaostritev znotraj teh regij zaenkrat ne bo, je pa prepovedano prehajanje med rdečimi in drugimi regijami z nekaterimi izjemami . Vse pa kaže, da nam aprila nove zaostritve ne uidejo Na novinarski konferenci o aktualnem stanju glede covida 19 sodelujejo minister za zdravje, direktorica Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hranoiz zdravstvenega inšpektorata in namestnik generalnega direktorja policije​Vlada se je seznanila s trenutnimi epidemiološkimi razmerami in odločila, da se nahajamo v oranžni fazi, da pa se epidemiološke razmere poslabšujejo (najslabše je na Goriškem, Koroškem in v Obalno-kraški statistični regiji). Najkasneje v nedeljo bo obravnavala predloge svetovalne skupine, je pa podaljša veljavne ukrepe do 2. aprila.Pred medije je stopil minister za zdravje, ki je dejal, da smo zakorakali v nov val epidemije. Poudarja, da že drugi teden zapored raste število odkritih primerov, še posebej pa izpostavlja porast število pacientov, ki potrebujejo intenzivno pomoč. Med njimi opažajo tudi manjšo porast števila mlajših, ki potrebujejo intenzivno zdravljenje, precej močno pa se širi angleška različica.Ali drži, da se pogovarjajo o zapiranju? Poklukar pravi, da gre za predlog strokovne skupine, ki predlaga tudi zapiranje določenih delov družbe, vendar nobene od odločitev ni želel prejudicirati in o njih razpravljati.Pojasnil je tudi, da smo v Sloveniji v zgornji polovici grafa po precepljenosti in da je treba na podlagi izkušenj iz prvega in drugega vala, treba najprej precepiti starejše. Pri cepivih so odpravili starostne omejitve. Tako se z Astrazeneco po novem cepi vse skupine. V skupini 70 let se dodaja skupine policije, ki je na misiji v tujini, in udeležence olimpijskih in paraolimpijskih iger. Za njimi pride takoj skupina starejših od 60 let, nato pa še kronični bolniki od 18 let naprej.Popravek strategije se uveljavlja z novim mesecem.​Aprila je obljubljenih okoli 347 tisoč cepiv.Poklukar pojasnjuje, da če bi to držalo, bi to predstavljal odstop od strategije. Cilj je, da tako poteka, kot zapisano.V rumenih regijah, kjer so pred časom odprli terase gostiln, se pojavnost virusa ni bistveno spremenila, zato bodo še naprej ostale odprte, je dejal Poklukar. Zakaj jih potem ne odpro po vsej državi, če ne prispevajo k širjenju okužb? Poklukar odgovarja, da pravzaprav še nimajo podatkov, na podlagi katerih bi lahko trdili, da odpiranja teras ne pomeni poslabšanja. Torej tega niso storili, ker nimajo podatkov, da to ne vpliva na širjenje okužb.Med tremi rdečimi regijami, ki smo jih prej našteli, prehajanje ni mogoče, se je odločila vlada (izjeme obstajajo in sicer so enake kot prej). Hkrati je prišlo do spremembe omejitve gibanja v nočnem času in sicer med 22. in 5. uro. Odločitvi stopita v veljavo z jutrišnjem dnem. Pomembna novost je tudi, da bo v državo po novem mogoče priti le z negativnim PCR-testom, pa tudi karanteno na domu bo mogoče prekiniti le z negativnim PCR-testom (velja od jutri).Zakaj v rdečih regijah niso zaprli trgovin? Morajo videti, kaj bodo sprejeti ukrepi prinesli v nekoliko daljšem obdobjem, prav tako je treba videti.Do zdaj smo v Sloveniji (Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano (NLZOH), UKC Ljubljana in Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo (IMI)) potrdili sledeče različice:– Angleška B.1.1.7: 831 primerov (v prejšnjem tednu 551),– Nigerijska B1.525: 27 primerov,– Južnoafriška B.351: 25 primerov,– Brazilska P.1: 1 primer,– A.27: 25 primerov.Angleška različica se pri nas širi eksponentno, je še pojasnila direktorica NLZOH