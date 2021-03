Neuradno: aprila ponovno ustavljanje javnega življenja

Ne bo več predlagal zamika



Bomo sledili Nemčiji?

Vlada se bo danes seznanila z epidemiološkimi razmerami, ki se v zadnjem času zaostrujejo. Prav tako bo pretresala omejitvene protikoronske ukrepe. Svetovalna skupina za covid 19 pri ministrstvu za zdravje po neuradnih informacijah STA zaostrovanja ukrepov vladi ni predlagala.Svetovalna skupina je zasedala v ponedeljek, a sklepov niso predstavili javnosti. Vodja svetovalne skupineje v ponedeljek za STA pojasnila, da jo je vladna služba za stike z javnostjo seznanila, da za ponedeljek ni predvidenih izjav o odločitvah svetovalne skupine.STA je neuradno izvedel, da svetovalna skupina vladi ne predlaga nobenih sprememb glede protikoronskih ukrepov. Svetujejo, da tudi šole ostanejo odprte po nespremenjenem režimu. In medtem ko naj bi v ponedeljek večina članov skupine soglašala s tem, da omejitev gibanja ponoči ni strokovno utemeljen, pa naj bi se v torek tehtnica prevesila v smer, da njenega umika vladi ne predlagajo.Pred 14 dnevi je bil sicer na mizi tudi predlog notranjega ministra, da bi omejitev ob daljšem dnevu vsaj zamaknili, denimo zvečer na 22. uro, a je Hojs v torek za STA pojasnil, da danes tega ne bo vnovič predlagal, »saj je bil dogovor, da bo svetovalna skupina ta teden ponovno preučila njegov predlog oziroma se morda odločila celo za večje sproščanje«. Z odločitvijo svetovalne skupine sicer sam, kot je še navedel, ni bil seznanjen.Epidemiološke razmere se po državi slabšajo. Zvišuje se povprečje novopotrjenih okužb, prav tako število hospitaliziranih, zaradi česar bodo ponovno vse bolnišnice sprejemale covidne bolnike oziroma so se glede na izhodno strategijo znova pomaknile s tretje faze v drugo.Nemška kanclerkaje v torek napovedala, da bodo zaradi tretjega vala podaljšali zaprtje države do 18. aprila, za veliko noč pa uvedli dodatne ukrepe. Dogovorili so se, da bo javno in zasebno življenje med velikonočnimi prazniki od 1. do 5. aprila praktično obstalo. Trgovine bodo ostale zaprte, razen prodajaln z živili in supermarketov, ki bodo lahko odprti tudi v soboto, 3. aprila.Slovenija pogosto sledi nemškemu zgledu pri sprejemanju ukrepov in tudi tokrat naj bi bilo po naših neuradnih informacijah tako; aprila naj bi se življenje v državi ponovno ustavilo, odprte naj bi ostale le šole in trgovine z osnovnimi potrebščinami.