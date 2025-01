Neprijetno presenečenje za občane! Subvencije za mesečne vozovnice ukinjene v zadnjem trenutku

Nekateri občani Dola pri Ljubljani so na silvestrovo pri nakupu mesečnih vozovnic za medkrajevni avtobusni promet doživeli neprijetno presenečenje. Zaradi nenadne ukinitve občinske subvencije so morali namesto 29 evrov odšteli kar 55 oziroma 65 evrov. Zakaj na dolski občini prebivalcev o tem niso pravočasno obvestili? In kako to odločitev komentirajo v Družbi za upravljanje javnega potniškega prometa (DUJPP)? Nepričakovano zvišanje cen Občan Dola pri Ljubljani je želel 31. decembra lani kupiti januarsko mesečno vozovnico za medkrajevni avtobus. Na blagajni ljubljanske avtobusne postaje je i...