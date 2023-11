Nepričakovani preobrat: o tem se na vrhu koalicije niso pogovarjali (VIDEO)

Predsednik vlade Robert Golob je današnji pogovor vodstev koalicijskih strank označil kot konstruktiven, spoštljiv, tudi analitično kritičen. Zaključek je bil, da koalicija ostaja enotna in trdna, je dejal. Pogovorili so se o prioritetah in večji učinkovitosti, o rekonstrukciji vlade pa po njegovih besedah danes niso govorili, čeprav naj bi bila to rdeča nit sestanka. Slednje so kot nujno ocenili predvsem v SD in Levici.

Razprava o rekonstrukciji pa je po Golobovih besedah nekaj, kar bi prišlo na vrsto šele, če z vsemi drugimi izboljšavami ne bi bili uspešni. Po njegovih besedah gre za zadnji korak, ker je tudi najbolj dolgotrajen, saj zahteva spremembo zakona. Izpraznjena ministrska mesta bodo popolnjena v zakonskih rokih, najverjetneje do konca tega meseca, je pojasnil.

O čem so se sploh pogovarjali na koalicijskem vrhu?

Kot je dejal Golob, so se pogovarjali, kako nadgraditi delovanje celotne koalicije in posredno tudi vlade, »da bomo še bolj uspešni, bolj učinkoviti in predvsem da bodo ljudje na eni strani lahko živeli v bolj varni državi, na drugi strani pa tudi imeli bolj stabilne politične in predvidljive razmere«.

Cilji iz koalicijske pogodbe po zagotovilih predsednikov koalicijskih strank ostajajo nespremenjeni. A se morajo obenem hitro odzivati na krizne razmere, na katere ne morejo vplivati, kot so vojna v Ukrajini, energetska kriza in poplave. Premier je prepričan, da se je na teh področjih vlada že izkazala za operativno in tudi uspešno. Danes pa so se pogovorili o tem, kako v takih razmerah še izboljšati delovanje koalicije in vlade.