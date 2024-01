Nepremičninska posrednica opozarja na trik, ki ga pri prodaji uporabljajo lastniki

»Povpraševanje je še vedno veliko predvsem po novogradnjah in rabljenih nepremičninah, ki niso starejše od deset let, imajo parkirno mesto in dvigalo,« na vprašanje, kakšno je trenutno stanje in povpraševanje na trgu, odgovarja Zoran Đukić iz agencije Stoja Trade.

Nataša Domadenik iz agencije RE/MAX Slovenija pa dodaja, da posamezniki, pari ali družine, ki kupujejo prvo nepremičnino, v Ljubljani običajno iščejo manjše rabljeno stanovanje. »Ko se družina poveča, nekateri iščejo večje rabljeno stanovanje, drugi pa novo hišo ali enoto dvojčka. Starejši pari ali posamezniki, za katere so družinska stanovanja postala prevelika, pogosto povprašujejo po manjših stanovanjih v novogradnjah ali varovanih stanovanjih. Tudi stranke, ki kupujejo stanovanje za investicijo, povprašujejo tako po rabljenih stanovanjih kot po novih.«

Tisti, ki dnevno pregledujejo strani, na katerih se pojavljajo nepremičninski oglasi, so opazili, da se velikokrat zgodi, da ni velike razlike v ceni med novimi in rabljenimi stanovanji, ki so potrebna obnove. Đukić pojasnjuje, da je do tega prišlo zaradi premajhne ponudbe novih stanovanj. »Razlika bi lahko nastala le, ko bo več projektov novogradenj neprodanih in z veliko zalogo novih stanovanj. Takrat bi nastala razlika pri rabljenih, ki bi se teoretično pocenila, a v praksi pa ni ne enih ne drugih stanovanj v velikem številu.«

Stanje se umirja

Domadenikova pa pravi, da so v Ljubljani cene stanovanj v novogradnjah trenutno občutno višje od rabljenih stanovanj na primerljivih lokacijah. »V letu 2021 in do sredine leta 2022 so bila ta razmerja res malo zabrisana, saj cene stanovanj v novogradnjah še niso bile tako visoke. Poleg tega je takrat povpraševanje močno presegalo ponudbo dobrih nepremičnin po sprejemljivih cenah. Razlog za povečano povpraševanje so bili prihranki med pandemijo in nizke obrestne mere stanovanjskih kreditov.«

V RE/MAXU opažajo, da se od konca leta 2022 ta trendu umirja in se vzpostavljajo razmerja med različnimi tipi nepremičnin na ralinih mikrolokacijah. »V centru so nepremičnine dražje kot zunaj centra, še nižje cene so v širši okolici večjih mest. Prav tako postajajo spet opazne razlike med cenami novejših rabljenih nepremičnin (do 20 let) in starejših (stanovanje v bloku iz leta 1965 ne doseže enake cene kot v bloku iz leta 1985), pri čemer je spet razlika, ali so te nepremičnine že obnovljene ali še ne. V centru Ljubljane je tako cena za m2 rabljenega stanovanja v povprečju od 3.500 do 5.000 € – odvisno od velikosti (garsonjere namreč dosegajo veliko višjo ceno na m2 kot 120 m2 velika stanovanja), od starosti in potrebne obnove, prisotnosti dvigala, parkirnega prostora, višine mesečnih stroškov itd. V novogradnjah v centru Ljubljane pa so stanovanja zdaj veliko dražja (tudi več kot 10.000 €/m2).«

Nerealna predstava

Pove še, da ima lahko nekdo, ki dnevno spremlja oglaševane cene nepremičnin na oglaševalskem portalu, precej nerealno predstavo o realnih prodajnih cenah. »Oglaševana cena namreč v večini primerov zelo odstopa od cene, po kateri se je nepremičnina na koncu prodala. Ali pa se sploh ni prodala in je bila visoka cena v oglasu samo poskus oz. testiranje trga, kar se je v zadnjih dveh letih pogosto dogajalo.«

V agenciji prodajalcem in kupcem svetujejo, naj se odločijo za prodajo ali nakup s pomočjo agencije, ki se spozna na lokalni trg in se dnevno ukvarja z nepremičninami na določenem območju. Prepričani so, da lahko s tem prihranijo veliko časa, denarja in živcev. »Poleg dobrega poznavanja cen na mikrolokaciji je namreč nujno natančno preveriti pravno in dejansko stanje nepremičnine, šele potem se lahko določi primerno ceno posamezne nepremičnine.«