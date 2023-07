Nepozabni ultra pohod: mladi bodo na morje pešačili 180 km (FOTO)

V Vzgojnem zavodu Kranj, kjer živijo in se šolajo otroci in mladostniki s čustvenimi in vedenjskimi težavami, imajo tudi letos prav poseben razlog, da se veselijo in težko pričakujejo poletne počitnice. To je njihov tradicionalni, letos že deveti ultra dolgi pohod Alp–Adria ali, kakor mu sami pravijo – peš na morje. In to iz Kranja do Pirana, kar je pravzaprav ekstremen izziv že za odrasle, kaj šele za odraščajoče najstnike, ki prihajajo iz težkih družinskih okolij. Letos se bodo na 180 kilometrov in šest dni dolgo pešačenje odpravili 10. julija. Kot vsa leta doslej bodo na dan prehodili okol...