Neločljiva kraška posebneža: znova v ospredju teran in pršut (FOTO)

Prepoznavna kraška posebneža sta na 51. tradicionalnem Prazniku terana in pršuta v Dutovljah znova dokazala, da sta neločljiva, in privabila številne ljubitelje dobre kraške kapljice in suhomesnih izdelkov. Praznik je najstarejša etnološka prireditev na Krasu, ki so se je tudi letos udeležili številni obiskovalci iz Slovenije in tujine. Ob nekaterih novostih in prireditvah v enotedenskem dogajanju je prireditev dosegla vrhunec s povorko skupin in vozov ter razglasitvijo rezultatov ocenjevanja teranov in podelitvijo priznanj najboljšim vinarjem.

Teranova krožna pot

Praznik se je v organizaciji Občine Sežana in Območne razvojne agencije Krasa in Brkinov začel s kulinaričnim dogodkom Pršutarji s Krasa na Bunčetovi domačiji, sledili pa so še manjši dogodki. Najprej je domači kuharski mojster Erik Gomezel navdušil otroke na kuharski delavnici Mali šefi Krasa. Sledila je predstavitev izbranih penin, ki po besedah glavnega enologa Vinakrasa Sežana Luke Pangosa predstavljajo posebnost tega najmanjšega vinorodnega okoliša Slovenije.

Mažoretke so zaplesale v ritmih pihalne godbe.

Kočijo Victoria je vlekla enajstletna lipicanka Slavina IX. oziroma Romida.

Volovska vprega Žvabove domačije je znova pritegnila veliko pozornosti.

Združenje Konzorcij kraških pridelovalcev terana je z degustacijo povezalo najboljše terane s pršutom in kraškimi siri, poletno vinsko doživetje pa je navdušilo obiskovalce s strokovno vodeno degustacijo avtohtonih vin Krasa in z glasbeno spremljavo skupine Ne joči, pevec v prekrasnem okolišu na obnovljenem dvorišču Vinakrasa v Sežani.

Vrata so odprli Pršutarna Šepulje, Lokev in Ščuka Kobjeglava, klet Vinakrasa Sežana, ki je organizirala tudi otroško delavnico Spoznaj Terankota, Kobilarna Lipica, Bunčetova domačija s Pepinim vrtom in soba Borisa Pahorja v Dutovljah, Kosovelova spominska soba v Sežani, sežanski botanični vrt in Mitski park v Rodiku. Pohodniki in kolesarji so teran in pršut spoznavali tudi na pohodu po Teranovi krožni poti pod vodstvom Bogdana Macarola in z vodnico Dašo Čok ter na 28-kilometrski kolesarski poti s Sašo Ferfolja.

Društvo Kraški šopek s predsednico Nevo Lah je na dutovski osnovni šoli predstavilo vezenine na različnih oblačilih in gospodinjskem tekstilu. Sobotna zabava se je zaokrožila z glasbo Vlada Kreslina in Malimi bogovi ter zasedbo Parni valjak Tribute, nedeljsko rajanje pa z Alpskim kvintetom in skupino Firbci.

Dobrot seveda ni manjkalo.

Nagradili so 10 najboljših vinarjev.

Sprevod vinskih kraljic

Osrednje nedeljsko dogajanje je bila povorka, ki se je vila z bencinske črpalke do prireditvenega prostora. Kot vedno so zaplesale povirske mažoretke KD Franc Žiberna ob zvokih Kraške pihalne godbe pod vodstvom kapelnika Iva Bašića.

V lipiški kočiji s kočijažem Markom Memonom so se ob kraljici terana Neži Ukmar peljala še slovenska vinska kraljica Maja Pečarič in predsednik Društva vinogradnikov in vinarjev Krasa Franko Seražin. V starodobnikih članov Primorskega kluba ljubiteljev starih motornih vozil Balilla so se vozile vinske kraljice Lucija Mukenauer (svečinska), Neža Jarc (mariborska), Nina Pečarič (kraljica metliške črnine), Eva Žnidarčič (kraljica rebule), Sandra Kaučič (ljutomerska), Monika Narat (kraljica Svete Helene), 24. cvičkova princesa Nika Martinčič in vinski kralj Jeruzalemsko-Omoških goric Tilen Sedlak. Kot vedno so v kraški narodni noši ponosno korakale članice KD Kraški šopek, za njimi člani Kluba kraških ovčarjev Slovenije z Davorinom Lisjakom iz domače psarne Miliruj. Skupina kraške devetke se je predstavila z vozom, ki je prikazoval košnjo na Krasu nekoč in prevoz sena na lojtrnicah.

Člani KS Štorje in domačega KŠD Šator kot tudi voz RZ Repentabor so predstavili stari običaj žetev, voz iz Dutovelj pa prevoz in postavitev mlaja. Največje zanimanje je pri obiskovalcih vzbudila volovska vprega kmetije Žvab iz Merč, ki se je predstavila z dvema mladima voloma. Vprega z Žvabove domačije je prikazala, kako so kraške kmetice nekoč prevažale pridelke in izdelke v Trst.

Andreja Vitez in Luka Pangos iz Vinakrasa Sežana sta se ravno tako razveselila pokala.

Matej Rogelja, desno, in Bogomil Starc, oba iz Tomaja, sta se razveselila pokala.

Pestro dogajanje je zaokrožila zabavna glasba.

Priznanja najboljšim

V imenu vinogradnikov in vinarjev Krasa je predsednik društva Franko Seražin poudaril, da je na letošnje tradicionalno ocenjevanje teranov prispelo 43 vzorcev. Ocenjevanje je opravila strokovna komisija v sestavi mag. Anka Rojc, Andreja Škvarč, Ivan Žezlina, Sanja Planinšek in Majda Brdnik. Vinski kraljici Maja Pečarič in Neža Ukmar ter sežanski župan Andrej Sila so podelili priznanja najboljšim desetim vinarjem, prvi trije so prejeli tudi pokale.

Med terani se je najbolje odrezalo vinogradništvo in vinarstvo Petelin Rogelja iz Tomaja, ki je iz rok Matjaža Orla iz Vinske kleti Orel Avber prejelo prehodni pokal. Drugo mesto so podelili Vinakrasu Sežana, Vinarstvu Starc iz Tomaja in Vinski kleti Orel Avber. Sledili so Klet Boris in Alen Lisjak Dutovlje, Turistična kmetija Petelin-Durcik Pliskovica, Vinska klet Večerina Rončel Tomaj, kmetija Ukmar Ponikve, Vinarstvo Rebula Brestovica pri Komnu ter Vinska klet Štok Dutovlje in Vina Škabar iz Ponikev. Med terani PTP starejših letnikov je zmagal prestige 2019 Vinakrasa Sežana.