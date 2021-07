Nekateri Slovenci prepričani, da so cepiva eksperimentalna

»Besni smo, ker se otroci šolajo od doma«

Zdravniška zbornica Slovenije zavrača navedbe, ki se v zadnjem času ponovno pojavljajo v javnosti, da gre pri cepivih proti covidu 19 za eksperimentalna cepiva. Poudarjajo, da to ne drži. Da ta cepiva niso eksperimentalna, je zatrdila tudi javna agencija za zdravila in medicinske pripomočke (JAZMP).Kot je razvidno iz pojasnila agencije, je pogojno dovoljenje za promet EU regulatorni mehanizem, ki omogoča pospešen dostop do nujno potrebnih zdravil oziroma cepiva, takoj ko so na voljo zadostni podatki, ki dokazujejo, da koristi zdravila oziroma cepiva prevladajo nad tveganji. Za ta zdravila oziroma cepivo so vzpostavljeni strogi zaščitni ukrepi in nadzor varnosti po odobritvi.Pogojno dovoljenje se uporablja v primerih tistih zdravil, ki so namenjena za zdravljenje, preprečevanje ali diagnozo hudih izčrpavajočih ali smrtno nevarnih bolezni, oziroma zdravil, ki se uporabljajo v nujnih primerih kot odziv na tveganja za javno zdravje, ki sta jih prepoznala bodisi Svetovna zdravstvena organizacija bodisi Evropska skupnost. V to skupino se umeščajo tudi zdravila sirote, še pojasnjujejo na JAZMP.Odbor za zdravila za uporabo v humani medicini pri Evropski agenciji za zdravila (EMA) lahko sprejme pozitivno mnenje za izdajo pogojnega dovoljenja za promet le na podlagi zadostnih podatkov o kakovosti, varnosti in učinkovitosti cepiva, ki dokazujejo, da je razmerje med koristjo in tveganji ugodno.»To pomeni, da so cepiva proti covidu 19, ki so trenutno v uporabi, pridobila dovoljenje za redno uporabo, ki velja eno leto in se lahko obnovi, če bo imetnik dovoljenja za promet izpolnil obveznosti v predpisanih rokih,« so še stališče JAZMP navedli pri zbornici.»Vse nas motita karantena in nošenje mask, besni smo, ker se otroci šolajo od doma. Ne moremo živeti normalnega življenja. Vse to bi se dalo rešiti na zelo enostaven način. Tako, da bi se cepili,« je povedal, spec. interne medicine iz ZD Nova Gorica in uspešen paraolimpijec.Dodal je, da ne more razumeti, da se ne greš cepit samo zaradi principa. »Na začetku se morda še ni toliko vedelo, zdaj pa se ve, da je cepivo varno in učinkovito in bi s cepljenjem lahko zaživeli normalo,« je še dejal Fabčič.