Nekatere Slovenke prepričane, da so bile oškodovane pri izračunu dohodnine. Kaj pravijo na Fursu?

Po družbenih omrežjih so zaokrožili številni zapisi mamic, ki se sprašujejo, ali so iz Finančne uprave RS (Furs) prejele pravilen informativni izračun dohodnine. Nekatere namreč pravijo, da je ta drugačen od tistega, ki so si ga na spletu izračunale same. Nekaj jih ve povedati, da so se na področju vzdrževanih družinskih članov olajšave spremenile, zaradi česar bodo po njihovih besedah prejele tudi več sto evrov manj vračila.

Ali je kaj na tem, smo preverili na Finančni upravi RS. Posamezne primere težko komentirajo, saj nimajo konkretnih podatkov oseb, ki smatrajo, da jim je bil izdan drugačen izračun dohodnine, kot so si ga izračunale same. Pojasnili so sicer, da se je lestvica olajšav za vzdrževane družinske člane glede na preteklo leto nekoliko spremenila, ampak v korist davčnih zavezancev – zanje je bolj ugodna.

Če se zavezanci z informativnim izračunom strinjajo, torej ocenijo, da je dejansko stanje takšno, kot je navedeno na informativnem izračunu dohodnine, jim ni treba storiti ničesar, ker bo informativni izračun po poteku roka za ugovor samodejno postal odločba, pravijo na Fursu.

Do 1. julija lahko podate ugovor

Na Fursu svetujejo, da naj zavezanci, ki so prejeli informativne izračune dohodnine, te natančno pregledajo in preverijo, če so vključeni podatki o vseh prejetih dohodkih, ki so obdavčeni z dohodnino. Nato naj navedene podatke primerjajo s svojimi podatki oziroma podatki o dohodkih, ki so jih prejeli od svojega izplačevalca. »V kolikor zavezanci ugotovijo, da podatki v informativnem izračunu niso pravilni oziroma so pomanjkljivi ali pa je njihova davčna obveznost prenizko ali previsoko ugotovljena, morajo najpozneje do 1. julija 2024 podati ugovor.« Ugovor lahko zavezanci vložijo tudi elektronsko prek sistema eDavki tudi zgolj z davčno številko in geslom preko računalnika, tabličnega računalnika ali pametnega mobilnega telefona. Na podlagi ugovora bo davčni organ zavezancu izdal dohodninsko odločbo.

Zavezanci, ki do izdaje informativnega izračuna dohodnine niso uveljavljali posebne olajšave za vzdrževane družinske člane, lahko to storijo še v ugovoru.

Če se zavezanci z informativnim izračunom strinjajo, torej ocenijo, da je dejansko stanje takšno, kot je navedeno na informativnem izračunu dohodnine, jim ni treba storiti ničesar, ker bo informativni izračun po poteku roka za ugovor samodejno postal odločba, pravijo na Fursu.

Zoper napačen izračun dohodnine se pritoži manj kot odstotek zavezancev

Finančna uprava Informativne izračune dohodnine izdaja že od leta 2008 dalje. Vsako leto poda ugovore približno 3,5 odstotka zavezancev, od katerih pa se kar dve tretjini nanaša na uveljavljanje olajšave za vzdrževane družinske člane, ker so do 5. februarja pozabili uveljavljati to olajšavo in posledično ni bila vključena v njihov informativni izračun dohodnine. Ugovorov zoper napačen izračun dohodnine je običajno manj kot 1 odstotek, še pojasnjujejo na Fursu.