Nekaj dijakov noče nositi mask, vsi so morali zapustiti šolo

V srednji šoli v Zagorju ob Savi je del dijakov zavrnil nošenje mask pri pouku in upravnemu sodišču predlagal začasno odredbo, da jim šola dopusti obiskovanje pouka brez zaščitnih mask. Dijakom je danes podporo na protestu pred šolo izrazila skupina občanov, na kraj dogajanja so prispeli tudi policisti, poročanje Svet24 povzema STA.



Kot je za portal povedala ravnateljica šole Aljaša Urbanija, stavkajo dijaki 4. letnika poklicno tehniškega izobraževanja, ki so bili prejšnji teden zaradi okužbe v razredu v karanteni, zaradi česar so imeli organiziran pouk na daljavo.



Ravnateljica je še pojasnila, da je 11 dijakov omenjenega letnika, ko so se v ponedeljek vrnili v šolo, pri pouku snelo maske in izrazilo zahtevo, da bodo pri pouku brez njih. Po besedah ravnateljice so bili dijaki že v začetku septembra na prvi razredni uri seznanjeni s potekom pouka po modelu B, ki predvideva pouk z upoštevanjem ukrepov.

Dijaki sprožili upravni spor

Dijaki so tudi sprožili upravni spor in predlagali upravnemu sodišču začasno odredbo, da jim šola dopusti obiskovanje pouka in omogoči izvajanje izobraževalnega programa brez nošenja mask. Ravnateljica je za te dijake odredila pouk na daljavo do odločitve sodišča.



Želi si predvsem, da bi lahko izvajali pedagoški proces mirno in v varnem okolju za vse udeležence, dijake in zaposlene, je pojasnila.



Dijaki omenjene srednje šole so dopoldne prejeli obvestilo, da gredo po malici vsi domov. Tako naj bi se že izpraznila celotna šola, na kraj dogajanja so prispeli policisti. Ob 12. uri pa se je po poročanju portala pred šolo zbralo okoli 100 podpornikov teh upornih dijakov.



Na družbenem omrežju so dijaki zapisali, da si bodo pouk poskusili organizirati sami, če jim ga ne bodo profesorji.

