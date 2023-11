Neizprosna statistika: v Sloveniji letos spet več umrlih kot živorojenih

V Sloveniji imamo že nekaj časa težavo, da se rodi manj ljudi, kot jih umre. Tudi po zadnjih podatkih Statističnega urada RS (SURS), ki se nanašajo na letošnji avgust, je tako.

Graf in tabela, ki so ju objavili na svoji spletni strani, kažeta, da je bila razlika med umrlimi in živorojenimi pri nas letos še posebej velika v začetku leta, nato pa se je zmanjševala.

V avgustu 52 več umrlih kot živorojenih

V letošnjem avgustu je bilo pri nas živorojenih 1.558 ljudi, umrlo pa jih je 1.610. V omenjenem mesecu je bilo sicer živorojenih precej več, kot jih je bilo v začetku leta. V januarju in februarju se je namreč rodilo 1.368 oziroma 1.319 ljudi, v avgustu pa 1.558. Je pa bilo v preteklih letih v posameznem mesecu živorojenih še precej več ljudi, kot jih je bilo letos v avgustu. Avgusta leta 2021 se jih je, na primer, rodilo 1.815, mesec pred tem pa 1.767.

Letos je pri nas do konca avgusta umrlo 14.065 ljudi, živorodilo pa se jih je 11.306.

Število umrlih padalo

Drugače kot z živorojenimi se je letos dogajalo z umrlimi. V začetku leta je umrlo precej več ljudi kot v poznejših mesecih. To ni presenečenje, saj je bilo tudi v preteklih letih podobno. Umrlih je bilo pozimi več kot v drugih mesecih. V letošnjem januarju je umrlo 2.181 ljudi, v februarju 1.802, v marcu pa 1.846. Število umrlih se je nato precej znižalo. V avgustu je umrlo 1.610 ljudi.

Največ ljudi pri nas živi v Ljubljani. FOTO: Nikola Dubivska Getty Images

Mesečni podatki o umrlih in rojenih v letu 2023, ki jih je objavil Surs, so sicer začasni. Končni podatki bodo objavljeni 24. junija prihodnje leto.

V Sloveniji krepko čez 2 milijona prebivalcev

Objavili so tudi podatek o številu prebivalcev Slovenije, ki pa je že končen. Kot so zapisali, je letošnjega 1. aprila pri nas živelo 2.117.674 ljudi.