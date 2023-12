Ne samo zimski, za upokojence v teh dneh še en dodatek

Danes upokojenci na transakcijske račune prejemajo zimski dodatek za izboljšanje njihovega položaja. Ta božični regres, kot ga je ob napovedi poimenoval predsednik vlade Robert Golob, bo zdaj izplačan prvič. Enako kot letni dodatek bo izplačan v petih različnih razredih, obratno sorazmerno z višino pokojnine, od najmanj 58 evrov do največ 182 evrov. Z Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (Zpiz) so nam sporočili, da se ne bo odmerjal po tabeli, ampak ga bodo obračunali v višini 40 odstotkov že izplačanega letnega dodatka za leto 2023.

Upokojencem z do 600 evrov pokojnine bodo nakazali 182 evrov, tisti, ki imajo od 600 do 720 evrov pokojnine, bodo, po naših izračunih, prejeli 126 evrov, kdor ima od 720 do 850 evrov, bo dobil 102 evra, za pokojnino med 850 in 1020 evri 82 evrov, vsem z več kot 1020 evri pokojnine pa pripada 58 evrov dodatka. Za upravičence do nadomestila iz invalidskega zavarovanja bo izplačilo v treh razredih.

28. decembra bodo upokojenci prejeli še 1,8-odstotni dodatek.

Ob tem se ne bodo preverjali nobeni dodatni pogoji. Tako kot velja za letni dodatek, na meje razredov ne vplivajo druga izplačila iz pokojninske blagajne, na primer dodatka za pomoč in postrežbo, invalidnine, priznavalnine.

Za zimski dodatek skoraj 639.000 uživalcev pokojnin in invalidskih nadomestil, od tega več kot 484.100 starostno upokojenih, bo iz proračuna namenjenih približno 68 milijonov evrov.

In še dodatek

Poleg tega »regresa« bodo upokojenci ta mesec, in sicer 28. decembra, tako kot so novembra, prejeli »povečan del prejemkov«, kot je vlada imenovala 1,8-odstotni dodatek. S tem je zagotovljena pokojnina za polno dobo, kot je veljala v času posameznikove upokojitve, presegla 700 evrov, kar je bila, kot poudarjajo vladni predstavniki, ena od koalicijskih zavez na tem področju.

Bistveno bolj konkretna, predvsem pa trajna, bo redna letna uskladitev pokojnin in nadomestil iz invalidskega zavarovanja, ki jo bo Zpiz, po zakonu o izvrševanju proračunov, delno opravil že januarja, in sicer za 8,2 odstotka. Poračun, če se bo pokazalo, da formula kaže višjo vsoto, bo potem sledil še februarja.

Pokojninska zakonodaja namreč predvideva, da se redna uskladitev pokojnin izvede na podlagi sklepa sveta Zpiza, po formuli, ki upošteva rast povprečne mesečne bruto plače (v deležu 60 odstotkov) in povprečne rasti cen življenjskih potrebščin (v deležu 40 odstotkov), kot ju ugotovi in uradno objavi Statistični urad RS. Uradni podatki pa niso znani pred 15. februarjem, zato so še prezgodnje napovedi, kakšna bo končna številka. Je pa 8,2 odstotka najvišja redna uskladitev pokojnin do zdaj.

Organizacije, ki zastopajo interese upokojencev, so bile v zadnjih mesecih večkrat zelo kritične do vlade, ker, kljub zelo visoki inflaciji, ki je najbolj vplivala na dvig cen osnovnih dobrin, ni izvedla izredne uskladitve s trajnim zvišanjem pokojnin za vsaj 3,5 odstotka. Izpostavljali so tudi dvomljivo pravičnost formule, ki v pokojninski zakonodaji določa valorizacijo. Če je v tem letu prinesla indeksacijo, ki je bila nižja od inflacije, bo v prihodnjem, kot kaže, presegla rast cen življenjskih potrebščin.

Prav formula valorizacije bo ena od točk, o katerih bodo intenzivno govorili pri pripravi nove pokojninske reforme, za katero se je država zavezala, da jo bo pripravila prihodnje leto, z daljšimi prehodnimi obdobji pa naj bi se začela uveljavljati od leta 2025.