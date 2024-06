Nazdravili so poletju

Razvojno društvo Škauna, ki ga vodi predsednik Miroslav Tomažič, šteje 80 članov. Ti so prepričani, da je njihova vas Avber prelepa, da bi jo skrivali pred svetom, zato so se odločili, da v Krajevni skupnosti Avber, v katero spadajo še vasi Ponikve, Gradnje in Dobravlje, v njih pa živi okrog 350 prebivalcev, letos prvič pripravijo dogodek Na zdravje poletju.

S številnimi stojnicami in kraško kulinariko je privabil domačine in prijatelje od blizu in daleč, da so uživali ob bogatem kulturnem programu in okušali dobrote kraških gospodinj.

Glasba in pesem sta odzvanjali tudi v večernih urah.

»Namen društva so razvoj in pospeševanje turizma v kraju samem in Sloveniji s promocijo Krasa v širšem pomenu, oživljanje starih običajev in navad, organiziramo tudi prireditve na področju športa, rekreacije, izletništva, kulture in zabave. Kot rezultat našega večletnega dela omenjam Pot kavadurjev. Obiskovalce vodi po poteh starih kraških kamnolomov, kjer so kavadurji s Krasa lomili kraški kamen, ki so ga uporabljali pri zidavi imenitnih hiš, zlasti v mestih na obali,« je poudaril Tomažič. Ime Krasa so ponesli v širši prostor. Pred kratkim so sodelovali na predstavitvi Krasa v Celovcu. Zasluge za predstavitev Kraševcev pri koroških zamejcih ima Christian Zeichen, ki se je z delegacijo udeležil tudi dogodka v Avberju.

Dopoldne so se kolesarji podali na turo in obiskali kraške vasice, popoldne pa so stojnice odprli lokalni ponudniki in začel se je kulturni program, ki ga je povezoval domači kulturni komisar Milan Šelj, sicer tudi pesnik, prevajalec in publicist. Na prireditveni prostor so najprej vabili člani Kraške pihalne godbe Sežana pod vodstvom dirigenta Iva Bašiča. Bučen aplavz so poželi trobilni kvartet Kras brass s sežanske osnovne šole, harmonikarski orkester pod vodstvom priznanega prof. Igorja Zobina, odlične pevke z mlado priznano sopranistko s številnimi mednarodnimi izkušnjami Matejo Petelin Zobin in sežanska Vokalna skupina Kresnik, ki jo vodi umetniški vodja Miran Žitko. Kulturni utrip je sklenil sežanski kantavtor Boštjan Pertinač, ki po večini poje in piše v kraškem narečju.

V večernih urah, ko je vročina popustila, so zaživele stojnice. Postavili so jih kar 14, sedem je bilo domačih vinarjev in vinogradnikov, ki so tudi ponudniki na Kraški vinski cesti.

Ob lokalnih izdelkih in pridelkih so ponudili kraške dobrote, stojnica RD Škauna je vabila s pašto z jurčki in testeninami s tartufi. Organizatorji in obiskovalci si želijo, da bi Na zdravje poletju postal tradicionalni dogodek.