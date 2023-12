Navdušili so z adventnimi venčki in drugimi mojstrovinami

Prva decembrska dneva so v Galeriji Petrovčeve hiše v Cerkljah na ogled postavili adventne venčke in druge mojstrovine. Navdušili so zlasti stekleni izdelki Marjana Česna iz Velesovega, pa adventni svečniki kovaškega mojstra Janeza Globočnika iz Cerkelj.

Po besedah Polone Šafner, direktorice organizatorja prireditve, Zavoda za turizem Cerklje, so se res razveselili, da se je po več kot 18 letih razstavi spet pridružil Marjan Česen s steklenimi izdelki od različnih posod do venčkov in drugih stvaritev. Letos je bilo skupno na ogled 200 dekoracij, v katerih so obiskovalci odkrivali čare adventnega in božičnega časa. »Z leti sem začel načrtno povezovati posamezno obliko stekla z materialom, ki sem ga našel v naravi. Iz te ljubezni so nastajali nove ideje, nove oblike in novi venčki,« je dejal Česen.

Marjan Česen je tudi letos presenetil obiskovalce z najrazličnejšimi aranžmaji. FOTO: Janez Kuhar

Prostočasna dejavnost in velika strast

Oblikovanje stekla je, kot pravi umetnik, njegova prostočasna dejavnost in velika strast. Vsak aranžma je edinstven in vsak govori drugačno zgodbo. Letos je prvič predstavil steklene kačje pastirje, tudi velikega studenčarja, ki so na vodnem, močvirnatem območju občine Cerklje, največ na bajerjih v Češnjevku, Lahovčah in na jezeru na Strmolu.

Zaradi slabega vremena je bil kulturni program v prostorih Hribarjeve vile. FOTO: Franci Belšak

Štiri klekljarice so prikazale umetnost ustvarjanja slovenske čipke. FOTO: Janez Kuhar

Vsak kačji pasitr je unikaten in raznobarven, poudarek je na vijolični in modri barvi. Česen uporablja tudi vinsko trto in steklenice, posebno pozornost obiskovalcev pa je pritegnil pogled na narejeno drevo z adventnimi venčki v steklenicah.

Praznični razstavi se je po 18 letih z izdelki iz stekla vnovič pridružil Marjan Česen.

Na ogled so bili tudi adventni venčki, ki so jih krajani iz vasi pod Krvavcem izdelali iz gline, blaga, suhih plodov, čipk in zelenja. Razstavljali so jih Polona Bradeško, Angelca Maček, Urška Vidmar, Unikati Nati, Andreja Gjerkeš Čučnik in firma M 8 iz Praprotne Police. Precejšnje pozornosti pa so bili deležni adventni venčki, ki so jih izdelali v Domu starejših Taber v Šmartnem pri Cerkljah v sodelovanju z otroki Osnovne šole Davorin Jenko Cerklje.

Čipkarice so navdušile s čudovitimi čipkami. FOTO: Janez Kuhar

V svoje umetnije Česen vključi tudi steklenice in vinsko trto. FOTO: Janez Kuhar

Razstavili tudi klekljane izdelke

V prostorih galerije so razstavili tudi klekljane izdelke za božično-novoletni čas, vseh je bilo okoli sto. Štiri klekljarice skupine Lastovke pa so v avli Petrovčeve hiše v živo prikazale umetnost ustvarjanja slovenske čipke. Klekljajo že od septembra 2009, takrat je začelo 10 članic, jata pa danes šteje že 24 članic. Nad izvedbo njihovih klekljarskih izdelkov skrbno bdita mentorici Lojzka Mrgole in Zdenka Zajc.

Ivan Kropivnik z Zgornjega Brnika je poleg adventnih venčkov izdelal tudi jaslice. FOTO: Janez Kuhar

Zaradi slabega in deževnega vremena je bil kulturni program v prostorih Hribarjeve vile. Z glasbo in plesom sta petkov utrip zaokrožila Godba Cerklje in Skupina Cerkljanski gavnarji. V Hribarjevi vili in na cerkljanski osnovni šoli Davorina Jenka so pripravili tradicionalni Miklavžev sejem, razstava jaslic pa bo v Petrovčevi hiši od srede, 20., do sobote, 23. decembra.