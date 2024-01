Na svetovnem spletu so – ob številnih legalnih – tudi takšne trgovine in tržnice, kjer posamični računalniški hekerji ter drugi nepridipravi ponujajo ukradena gesla za raznovrstne storitve: od uporabniških računov elektronske pošte ter instagrama in podobnih omrežij, prek plačljivih pretočnih vsebin, kot je netflix ali disney, do strežnikov za računalniške igre. Prodajajo pa tudi podatke, na katere naletijo po razbijanju zaščit ter računalniških ovir in varnostnih zidov v številnih podatkih baz – tudi iz uradnih institucij, kjer državljani puščajo osebne podatke. Na spletnem forumu BreachFor...