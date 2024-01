Nalezljive garje so se pojavile v Lescah in Radovljici

Ko ima hudič mlade, jih ima več naenkrat: prav v času zdravniške stavke je poledenelost marsikoga spravila do urgentnega centra, dodatno obremenitev – vsaj na gorenjskem koncu – pa naenkrat predstavljajo garje, ki so se pojavile v dveh sosednjih gorenjskih osnovnih šolah (OŠ). Tako nam je včeraj eden izmed naših zvestih bralcev v uredništvo posredoval sporočilo iz osnovne šole v Lescah, ki se začne s stavkom: »Obveščamo vas, da so se na naši šoli pri eni učenki predmetne stopnje pojavile garje.«

Priložnostni dotik, kot je rokovanje ali objem, običajno ne zadošča za okužbo.

Kmalu po prejemu tega sporočila pa se je izkazalo, da se s podobno težavo soočajo v bližnji Radovljici na tamkajšnji OŠ Antona Tomaža Linharta: »Dobili smo obvestilo, da so se na šoli pri dveh učenkah predmetne stopnje, ki se družita, pojavile garje,« je na spletni strani OŠ zapisal ravnatelj Boris Mohorič.

Garje ali srbečica je kožna nalezljiva bolezen, ki jo povzroča pršica, imenovana srbec, navajajo na strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ). Nekatere starše lahko skrbi, da se pri tistih, ki se prvič okužijo, spremembe na koži in srbenje pojavijo šele od štiri do šest tednov po okužbi: »Spremembe na koži so v obliki rožnatih papul, velikosti prosa, s krastico na vrhu. Zaradi praskanja najdemo na koži opraskanine, drobne mehurčke, rdečino.«

Okužba pride po tesnem telesnem stiku, kot denimo držanje za roke, pravijo na NIJZ: »Priložnostni dotik, kot je rokovanje ali objem, običajno ne zadošča za okužbo.« Dodajajo pa, da je prenos z uporabo istih brisač »redkejši«. Ker je za uspešno zdravljenje zelo pomembno upoštevanje navodil zdravnika, pa učenke z garjami ter njihovi starši lahko le upajo, da bodo stavkajoči zdravniki imeli razumevanje vsaj za otroke.