Nakup nepremičnin na javnih dražbah

Ena izmed alternativ, ki nam lahko omogoči ugodnejši nakup nepremičnine, so dražbe. Če ne želite zapravljati časa z iskanjem informacij glede dražb na spletu in ne veste, kam se obrniti, je portal drazbe123.com prava izbira za vas, saj so na enem mestu zbrane vse informacije, ki jih o dražbah potrebujete.

Že od leta 2014 je drazbe123.com eden izmed največjih spletnih portalov na slovenskem trgu, ki vam na enem mestu ponuja informacije o javnih dražbah. Portal ponuja preprost in pregleden način za iskanje informacij o javnih dražbah.

Poleg celovitega pregleda ponudbe javnih dražb nepremičnin v Sloveniji na portalu najdete tudi javne dražbe nepremičnin na Hrvaškem, pa tudi ponudbo premičnin. Poleg seznama dražb vam je kot uporabniku omogočen tudi dostop do informacij o posamezni dražbi, vključno z uradnim dokumentom prodaje, ocenjeno vrednostjo predmeta dražbe, izklicno ceno, pogoji in lokacijo dražbe ter kontaktom prodajalca. Nekaj informacij je vidnih takoj, za aktivno udeležbo na dražbi pa je potrebna registracija na portalu in zakup paketa naročnine. Uporabniki lahko izbirajo med različnimi paketi naročnin, ki omogočajo dostop do različnih funkcij in informacij, izberete pa tistega, ki najbolj ustreza vašim potrebam.

Portal je zelo pregleden, omogoča vam uporabo filtrov – preprosto nastavite regijo, kategorijo ali vrsto javne dražbe in si oglejte samo za vas relevantne rezultate. Prav tako imate možnost brezplačnega obveščanja o najnovejših dražbah, kjer vas dnevno obveščajo o dodanih dražbah ali spremembah, tako ste lahko res na tekočem in lažje sledite objavljenim novostim. Uporaba portala je omogočena tudi na mobilnem telefonu ali tablici. Urejena pa je tudi dobra podpora uporabnikom – svoja vprašanja lahko pošljete po e-pošti, facebooku ali pa enostavno pokličete na telefonsko številko, navedeno na spletni strani.

Portal je uporaben tako za posameznike kot za podjetja, ki so zainteresirana za sodelovanje na javnih dražbah. Omogoča vam iskanje cenovno ugodnih nepremičnin ali premičnin, podjetja ga uporabljajo tudi za nakup rabljene opreme ali strojev, investitorji tako lahko najdejo dobre priložnost za naložbe. Poleg tega na portalu najdete tudi dražbe umetnin in starin.

Preverite tudi sami ponudbo javnih dražb na portalu drazbe123.

Naročnik oglasne vsebine je INFODRAF d.o.o.