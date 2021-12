Najmlajše zvezde v božičnem filmu (FOTO)

Dojenček Metod Bor je mirno počival v jaslih, kot bi se poistovetil z vlogo Odrešenika, čeprav je zunaj pritiskal mraz, narava pa se je prvič letos odela v belo. Drobnim snežinkam, ki so začele svoj ples, so pastirčki nastavljali nežna lica in kristalčke lovili v ročice. Še narava je bila naklonjena filmarjem in je poskrbela za mali božični čudež. Ko je iz otroških grl zadonela še Sveta noč, je bila idila popolna. Malčki iz Vrtca Jurček so mirno, a suvereno izpolnili naloge, ki so jim jih zaupali vzgojitelji. Peli, plesali in rajali so v zimskem večeru, vse dokler ni padla zadnja klapa. Učit...