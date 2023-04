Najboljša Štajerska ta torek v prestolnici (FOTO)

Vino je več kot le pijača: predstavlja kulturo, zgodovino in strast. Prav to bo mogoče doživeti na prvem festivalu štajerskih vin Best of Štajerska, ki bo v torek, 18. aprila, v Festivalni dvorani v Ljubljani. Predstavili se bodo vrhunski vinarji iz vinorodnega okoliša Štajerska Slovenija, ki bodo obiskovalcem ponudili po tri najboljša vina iz svoje kleti. Poleg tega bodo lahko obiskovalci uživali v odlični štajerski kulinariki in se prepustili izvrstnemu glasbenemu programu.

Postregli bodo z najboljšim iz štajerskih vinogradov.

Cilj projekta Best of Štajerska je združiti tamkajšnje vinarje in promovirati regijo kot vrhunsko vinsko destinacijo, ki ponuja izjemno kulinariko in turistične atrakcije. Predstavilo se bo kar 28 vinarjev in vinogradnikov: Radgonske gorice, Hiša vin Emino, Puklavec Family Wines, Vinogradništvo Cvitanič, Vina Fleisinger, Steyer vina, Vina Mramor, Meranovo - FKBV Maribor, Familija Estate, Verus vino, Vino Leber, Vinogradništvo Mulec, Dveri-Pax, Vino Krajnc, Vinarstvo Hafner, Vino Valdhuber, Vina Falot, Vina Maro, Meum Winery, Vino Jarc, Frešer vino, Vinarstvo Toplak, Ptujska klet, Vino Mukenauer, Kobal vina, Vino Kušter ter Vinag 1847 in Zlati grič.

Bogata kulturna in kulinarična ponudba

Filip Flisar, nekdanji svetovni prvak v smučarskem krosu, bo z različnimi okusi pohorske šunke razvajal brbončice obiskovalcev. Poleg tega bodo kuharski mojstri iz mariborske restavracije Bro'Sis predstavili neverjetne fuzije okusov iz lokalnih in sezonskih sestavin.

Jure Struc, direktor Zavoda za turizem Maribor, ki se zaveda pomembnosti tovrstnih združevanj in podpira projekt in pobudnika, ter Natalija in Borut Cvetko iz Mediaspeeda.

Za zaključek večera bosta poskrbela Karin Zemljič in Mate Bro iz dua Okustični s svojim glasbenim programom. Festival Best of Štajerska je odlična priložnost za spoznavanje najboljših štajerskih vinarjev, okušanje njihovih vrhunskih vin ter uživanje v bogati kulturni in kulinarični ponudbi.